Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Václav Havlíček
  9:59
Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů. | foto: ČTK

„Jestli se rozhodneme Ghaliho prodat, jsme na patnácti milionech korun. Je potřeba říct, že víc asi neklapne. V poslední třetině hřiště je zoufalý,“ zachytil dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol slova generálního ředitele Slovanu Liberec Jana Nezmara.

To se psalo léto roku 2024. Olomouc zrovna měnila majitele a noví vlastníci nakonec vysypali na stůl třikrát větší obnos.

Teď se Ghali začíná Olomouci vyplácet. „Viděl jsem ty seriálové hlášky na internetu, mám rád věci z fotbalového prostředí. Ale myslím si, že on to ani neviděl. Pro nás je důležité, že dobře pracuje, je herně inteligentní a vnímavý. Dokáže výkony prodávat a zúročovat v body,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Pětadvacetiletý Ghali vzal slova bývalého šéfa s pokorou a úsměvem. „Neslyšel jsem to, ale tohle je jeho názor, něco si on myslí, takže je to v pořádku. Já mohu akorát říct, že jsem Liberci vděčný – za to, že mě vytáhl a moc mi v kariéře pomohl,“ usmál se Ghali.

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z Celje a Štěpán Langer.

Přestup do Sigmy označil za posun ve své kariéře. „Byl to pro mě krok vpřed. Jsem rád, že můžu hrát za tenhle klub, jsem šťastný, že tu můžu hrát Konferenční ligu, snad postoupíme ještě dál,“ přeje si olomoucký šikula.

„Chceme mít útočící hráče naladěné tak, aby jejich kanadské body byly hmatatelné. Ghaliho čísla teď mluví za něj. Jsem rád, že navázal povedeným výkonem a že je v prostorech, kde padají góly. A jsem rád, že jsme ho ustálili na pravé straně, teď už tolik nerotujeme a sestava si sedá, součinnosti jsou vidět,“ pochvaloval si také Janotka.

Ghali přitom do angažmá na Hané nevykročil úplně pravou nohou. Hned při svém debutu na půdě Plzně viděl červenou kartu, načež dostal čtyřzápasovou stopku. „Nebyl to start, který jsem si představoval. Ale měl jsem okolo sebe skvělé lidi – trenéra, spoluhráče, přátele, kteří mi pomohli. Teď už jsem se do toho dostal. Mám velkou motivaci, abych ukázal, co ve mně je. Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu,“ prohlásil Ghali.

Teď doopravdy pomáhá dost.

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

Už od svých prvních startů hýřil pohybem, nápadem. Neúnavně pronikal do obrany soupeře, za šest ligových zápasů v olomouckém dresu se dostal na bilanci dva góly a jedna asistence.

Nejpovedenější večer ale zaznamenal ve čtvrtek, dvěma góly rozhodl o domácím vítězství Sigmy 2:1 v Konferenční lize (KL) proti Celje a notně tak Hanáky přiblížil postupu do jarní fáze KL. „Určitě můj nejlepší zápas za Sigmu,“ těšil se Ghali.

Nejprve zblízka dorazil střelu Hadaše, pak se prosadil hlavou po stříleném centru Šípa.

„Určitě bych vypíchl dvougólového Ghaliho, protože góly dělají zápasy. Tým fungoval skvěle organizačně, což bylo klíčové. Věděli jsme, že to nebude o držení míče, ale o tom, že soupeře chceme nutit do chyb a mít rychlý přechod,“ ocenil Janotka.

„Každý hráč byl důležitý, ale Ghali udělal něco navíc. Byl dvakrát ve skvělých prostorech, má střeleckou i bodovou pohotovost. Jsem rád, že navázal na předešlé zápasy,“ mnul si ruce kouč Sigmy.

Ghali s klidem sobě vlastním komentoval: „Dva góly? Od toho jsem přece tady! Potřeboval jsem dát gól. Vždy jsem co nejblíže bráně ve chvíli, kdy může přijít centr. Nikdy nevíte, jak se míč odrazí.“

Nejistota, Ghali nedohrál

Už v neděli 15.30 se Sigma představí právě na Slovanu Liberec. Souboj tabulkových soupeřů bude pro Ghaliho, který na sever Čech přišel ze slovenské Dubnice, pikantní.

Bohužel pro Sigmu není jasné, jestli se ligového zápasu zúčastní.

ONLINE: Liberec – Olomouc

Podrobná reportáž v neděli od 15:00

Ve čtvrtek totiž po ráně do zad nedohrál a musel střídat. „Cítím se stejně jako ve chvíli, kdy jsem musel střídat. Zítra půjdu na vyšetření a uvidíme, jaká bude prognóza,“ říkal bezprostředně po zápase.

„Věřím, že jeho zranění nebude tak zásadní. Dostal ránu do zad a cítil tam problém v podobě píchnutí. Půjde na vyšetření, věřím, že to bude jenom něco povrchového nebo v měkké tkáni,“ upřesnil Janotka.

Pokud by nemohl nastoupit, byla by to pro Sigmu komplikace. Další křídelník Dolžnikov pyká za červenou kartu a Simion Michez dva měsíce nenastoupil kvůli zranění lýtka. Ve čtvrtek už byl alespoň na lavičce. „Už je připravený,“ tvrdil Janotka. Zvládl by ale Michez odehrát větší minutáž?

Jan Paluska (vlevo) z Plzně a Ahmad Ghali z Olomouce v hlavičkovém souboji

Tak či onak, Sigma v Podještědí nastoupí ve velké pohodě. V lize prohrála naposledy třináctého září. Právě při Ghaliho debutu, kdy se nechal vyloučit. Teď navíc sigmáky hřeje i vidina možného postupu v Konferenční lize.

„Věděli jsme, jak silné Celje je. Vyhráli tři zápasy v řadě a byli na druhém místě tabulky Konferenční ligy. Museli jsme se připravit s ohledem na jejich kvalitu, ale zároveň jsme znali i jejich slabiny. Myslím, že trenéři odvedli skvělou analytickou práci. A co je hlavní: vyhráli jsme a máme tři body,“ řekl Ghali.

