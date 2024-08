KOMENTÁŘ: Zlomená noha je smůla. Nemilosrdný trest pro Ghaliho je špatně

Jak dobře jste Ghaliho znali, než se minulý víkend podšmikl na mokrém trávníku a nechtěně a bez záludnosti sundal soupeře?

Taková smůla to byla.

Navíc tuplovaná.

Liberec se může vzteknout, protože Ghali dostal od disciplinární komise flastr na dva měsíce. I Pardubice jsou smutné, protože jejich zkušený obránce Kalabiška musel do špitálu. Je čerstvě po operaci lýtkové kosti, která mu při souboji rupla. Do toho naštípnutá holenní kost a utržené vazy v kotníku. Zhruba tři měsíce bez fotbalu. V téměř osmatřiceti letech to klidně může znamenat konec kariéry.

Když si přečtete Kalabiškovu diagnózu, možná si řeknete, že to musel být od Ghaliho zákrok na kriminál. Úmyslný faul, o kterém předem víte, že způsobí bolest. I to se ve fotbale nezřídka stává, že faul je naschvál a s fatálními následky.

Jenže Ghali, drobná rychlonožka z Nigérie, nic šíleného neudělal.

Pokud jste neviděli, tak...

Za rozhodnutého stavu 3:0, kdy měl jeho Liberec dávno vítězství jisté, energicky sebral míč a hnal se kupředu. Jenže zavrávoral, nezaviněně sklouzl a v pádu podmetl Kalabišku. Tvrdě, ne surově. Našel by se snad fotbalista, klidně celoživotní amatér, který by s nemilosrdným rozsudkem souhlasil?

Paragraf 42, odstavec 3 – tohle je zdůvodnění fotbalového soudu, přičemž s výstražným dodatkem, že klidně šlo udělit distanc až osmnáct měsíců a ještě čtvrtmilionovou pokutu navrch, protože paragrafy to umožňují.

Nehorázný pech – tohle je selský rozum. Vždyť i rozhodčí Rouček na první dobrou zapískal jenom faul. Ani žlutou kartu Ghalimu neukázal. To až po tříminutovém přezkoumávání na videu sáhl pro červenou.

Nově složená disciplinární komise pod právníkem Matznerem, který fotbal stále hraje na amatérské úrovni, postupovala striktně podle paragrafů: „Nic jiného nám ani nezbývalo.“

Zbývalo. Musela by se však postavit komisi rozhodčích, která Ghaliho zákrok posoudila jako surovou hru. Jinými slovy řekla, že si dodatečnou červenou kartu od videa zasloužil, což je prostě její renonc. Liberecký hráč, byť způsobil zranění, nepoužil žádnou nepřiměřenou sílu, jak rozhodčí často zdůrazňují, když do televizních kamer vysvětlují své nejdůležitější verdikty. Ghali soupeře nesestřelil divoce zvednutou podrážkou, dokonce ani nemínil faulovat. Nepříjemné zranění způsobil Kalabiškovi tím, že mu nohu přisedl klouzajícím tělem.

V sezoně, v níž si český šampion vymodlí přímou vstupenku do Ligy mistrů, budou rozhodčí a potažmo disciplinárka pod ohromným tlakem. Vlastně už teď jsou, protože před šestým kolem vynesli exemplární trest. Hned v srpnu tu máme mimořádný případ, který dost možná dopadne tak, že Ghaliho po polovině trestu (zhruba po čtyřech zápasech) omilostní a pustí na hřiště.

Ale vyřešené je to prostě špatně.