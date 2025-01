Kušejův agent: Slavia? Nic není hotové. Na Vasila se ptají i v MLS nebo v Belgii

O slávistickém zájmu o čtyřiadvacetiletého Kušeje v pátek informoval server iSport.cz. Podle něj by mohl dvojnásobný český reprezentant už příští týden odcestovat s lídrem tabulky na zimní soustředění do španělské Marbelly.

„Zvažujeme, co bude pro Vasilovu kariéru nejlepší. O jeho budoucnosti jednáme déle než měsíc, pečlivě promýšlíme, co dál. Konkrétní zájem z Česka se objevil až nyní,“ reagoval hráčův manažer s tím, že Slavia aktuálně není jediná.

„Evidujeme poptávky ze zámořské Major League Soccer, stejně tak z Belgie nebo Holandska,“ navázal. Poptávky se ovšem nerovnají nabídce. „Máme ale od jednotlivých klubů zprávy o tom, za jakých podmínek by se věci mohly rozhýbat.“

Mladoboleslavští si drobného ofenzivního tahouna cení asi na dva a půl milionu eur, což dělá zhruba 60 milionů korun.

Na odchodu z Boleslavi byl Kušej už v létě 2023. Po vydařeném Euru do 21 let se intenzivně řešil zájem nizozemského Utrechtu a posléze byl poprvé blízko i přesun právě do Edenu. Teď se slávistická cesta otevírá znovu.

„Ale pozor, určitě bych nemluvil o tom, že Vasil na sto procent v zimě odejde. Boleslavi jsme vděční za to, co pro hráče udělala. I díky ní se posunul na další úroveň,“ ví Martinovič z agentury Universal Trade.

Kušej prožil po slabším jaru jeden z nejlepších podzimů kariéry. Boleslavi pomohl přes tři předkola až do základní fáze Konferenční ligy, v domácí soutěži má stejnou bilanci jako slávista Lukáš Provod: 3+8.

„V Boleslavi je skvělý tým i skvělá partu. Začali jsme všichni věřit tomu, co po nás nový trenér Brännström chce, vize klubu je dobře nastavená,“ říkal Kušej po posledním utkání roku s norským Molde (3:4). „Teď potřebuji hlavně každý zápas hrát, chtěl bych se udržet v reprezentaci a zabojovat o mistrovství světa. Jestli to bude v Boleslavi nebo jinde, to uvidíme.“

Sám by prý preferoval spíš odchod do zahraničí. Dřív působil v mládeži Dynama Drážďany nebo v rakouském Wackeru.

„Pokud by přišla nabídka z Česka, bylo by to na větší diskutování. Hledám takové kroky, aby to pro mě mělo kariérně smysl,“ uvedl.

Pikantní je, že před měsícem při debatě s dětmi v rodném Ústí nad Labem zmínil, že by pasoval spíš do Sparty.

„Nekoukám na tým, ale na herní stránku a systém, do kterého bych zapadal, kde bych víc hrál a víc mužstvu pomohl. Takže bych řekl Sparta. Přítelkyně je bohužel velká slávistka a moc dobře to nekouše. Ale nebráním se ani jednomu případnému kroku dopředu,“ smál se.

Krokem dopředu by byl samozřejmě i odchod do ciziny. Otázka je, jestli by si třeba případným přestupem do MLS, nejvyšší soutěži ve Spojených státech, nezavřel cestu do národního týmu.

„MLS je z mého pohledu zajímavá soutěž. A byla by zajímavá i pro Vasila,“ je přesvědčený Martinovič. „Aktuálně tam mám třeba Petara Musu, kterému se v Dallasu velmi daří,“ zmínil bývalého slávistu, o kterého je po vydařené sezoně za oceánem zájem v Anglii.

V Česku se teď ale řeší jiné jméno: bude z Kušeje slávista?