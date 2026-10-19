Nehoda odpovídal na otázky těsně předtím, než Trpišovský v Turecku na tiskové konferenci pronesl, že Chorý ve Slavii skončí. V dalších dnech se bude řešit pouze to, jakým způsobem k rozchodu dojde.
„My signály od vedení Slavie zatím nemáme, počkáme si,“ ujišťoval Nehoda v pondělí odpoledne. I on už přitom musel minimálně tušit, že jeho klient v červenobílých barvách dohrál. Vyloučením v sobotním ligovém duelu proti Hradci Králové (0:0), čtvrtým za posledních čtrnáct měsíců, svůj nezvratný osud podtrhnul.
Na rozhodčího Všetečku v přerušené hře ukázal vztyčený prostředníček, což byl další z jeho nevídaných úletů. Promlouval mu Nehoda do duše?
„S Tomášem jsme diskutovali, ale náš rozhovor zůstane mezi námi,“ uvedl Nehoda, když si na příjemné akci mezi fotbalovými legendami na moment odskočil komentovat nepříjemné záležitosti.
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„Čekáme, jak dopadne disciplinární komise. Jinak má Tomáš platnou smlouvu, a i když s týmem neodcestoval na pohárové utkání do Istanbulu, dál se normálně připravuje.“
Ale na co, když s ním Slavia už nepočítá?
V jednatřiceti bude hledat nové angažmá. V létě se o něj zajímala Plzeň, která ho chtěla zpátky do týmu a nabízela více než sto milionů korun. Slavia odmítla, protože věřila, že hříšníka Chorého napraví. Teď už nevěří.
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Obrovitý útočník s vachrlatou pověstí by proto mohl zamířit do ciziny, kterou si už před šesti lety vyzkoušel při hostování v belgickém klubu Zulte Waregem.
„Všechno je možné,“ říká nyní Nehoda. „Řecko, Polsko, Kypr. Náznak nabídky evidujeme i ze Saúdské Arábie nebo z Dubaje. Musíme si sednout se Slavií a říct si, jaké jsou možnosti.“
Ve Slavii přitom čtyřnásobný ligový šampion a nejlepší střelec uplynulé sezony už na jaře řešil prodloužení stávající smlouvy. Jednání pozastavily události po květnovém derby, kdy Chorého po třetí červené kartě v sezoně postavil klubový šéf Jaroslav Tvrdík mimo tým.
Už tehdy poprvé zaznělo, že si dvoumetrový fotbalista ve Slavii nezahraje a může si hledat nový klub. Po přímluvě trenéra a kabiny ovšem zasáhl majitel Pavel Tykač a Chorému dal poslední šanci. I tu však slávistický útočník zahodil, když v sobotu opět oslabil vlastní mužstvo.
„Budoucnost jsme řešili už v létě. Teď se možná malinko něco změnilo, takže budeme diskutovat dál,“ dodal Nehoda.