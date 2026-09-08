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Chance Liga 2026/2027

Skóroval v Plzni, teď míří do Brna. Zbrojovka dotáhla přestup Soliua

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  22:31
Do brněnské Zbrojovky zamířil na hostování Afolabi Soliu z Liberce. (8. září...

Do brněnské Zbrojovky zamířil na hostování Afolabi Soliu z Liberce. (8. září 2026) | foto: FC Zbrojovka Brno

Mikuláš Konečný v hlavičkovém souboji s Afolabim Soliem ze Slovanu Liberec.
Vakhtang Tchanturishvili se snaží uniknout libereckému Afolabimu Soliuovi.
Zlínský gólman Dostál se snaží přes spoluhráče Kopečného a soupeře Soliua...
Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.
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Poslední dílek do Svědíkovy skládačky. Na závěr přestupového období přivedla brněnská Zbrojovka posilu do ofenzivy. Z prvoligového Slovanu Liberec přichází Afolabi Soliu na hostování do konce fotbalové sezony bez opce. „Věřím, že se mi podaří prosadit do základní sestavy a pomůžu týmu k mnoha vítězstvím,“ vzkázal jedenadvacetiletý nigerijský křídelník.

Brněnský klub rozšířil kádr o rychlostní typ pro oba kraje zálohy. Soliu už absolvoval zdravotní prohlídku a zapojil se do tréninkového procesu s hlavním týmem Zbrojovky. Na jihu Moravy bude hostovat do konce června 2027.

„Jde o rychlostní typ fotbalisty, který má dobrou práci s míčem a skvělý driblink. Zároveň přináší konkurenci na křídelních pozicích. Afolabi Soliu je úplně jiný typ hráče, než jaké v současnosti máme, takže jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést,“ přiblížil sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.

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Soliu je rodákem z nigerijského Lagosu a do Česka přišel v září 2023, kdy se připojil k druholigovému Táborsku. Zpočátku sbíral zápasovou praxi v rezervním týmu ve třetí lize, v ročníku 2024/25 už se ale pevněji usadil v prvním mužstvu. Ve druhé nejvyšší soutěži nastoupil do čtrnácti utkání a dal tři góly.

V červenci 2025 následoval posun do Liberce. V uplynulé sezoně za Slovan odehrál 31 zápasů a čtyřikrát skóroval. V probíhajícím ročníku přidal dalších pět soutěžních startů a dvě branky.

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Jednou z nich se připomněl hned v úvodním kole Chance Ligy, kdy Liberec zvítězil 3:1 na hřišti Plzně. V Brně by měl nabídnout konkurenci zejména na levém a pravém křídle.

„Jsem rád, že se oba kluby na poslední chvíli domluvily a můžu být součástí Zbrojovky. Už při srpnovém zápase na mě celý klub udělal dobrý dojem,“ popsal Soliu.

Zbrojovka se s Libercem dohodla na hostování bez opce. Pro mladého Nigerijce půjde o možnost získat pravidelnější herní vytížení, Brňané si od něj slibují především rychlost, schopnost prosadit se v souboji jeden na jednoho a větší variabilitu v ofenzivě.

Poprvé se může ukázat už v sobotním derby s Artisem.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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