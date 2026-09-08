Skóroval v Plzni, teď míří do Brna. Zbrojovka dotáhla přestup Soliua

Brněnský klub rozšířil kádr o rychlostní typ pro oba kraje zálohy. Soliu už absolvoval zdravotní prohlídku a zapojil se do tréninkového procesu s hlavním týmem Zbrojovky. Na jihu Moravy bude hostovat do konce června 2027.
„Jde o rychlostní typ fotbalisty, který má dobrou práci s míčem a skvělý driblink. Zároveň přináší konkurenci na křídelních pozicích. Afolabi Soliu je úplně jiný typ hráče, než jaké v současnosti máme, takže jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést,“ přiblížil sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
|
Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili
Soliu je rodákem z nigerijského Lagosu a do Česka přišel v září 2023, kdy se připojil k druholigovému Táborsku. Zpočátku sbíral zápasovou praxi v rezervním týmu ve třetí lize, v ročníku 2024/25 už se ale pevněji usadil v prvním mužstvu. Ve druhé nejvyšší soutěži nastoupil do čtrnácti utkání a dal tři góly.
V červenci 2025 následoval posun do Liberce. V uplynulé sezoně za Slovan odehrál 31 zápasů a čtyřikrát skóroval. V probíhajícím ročníku přidal dalších pět soutěžních startů a dvě branky.
Jednou z nich se připomněl hned v úvodním kole Chance Ligy, kdy Liberec zvítězil 3:1 na hřišti Plzně. V Brně by měl nabídnout konkurenci zejména na levém a pravém křídle.
„Jsem rád, že se oba kluby na poslední chvíli domluvily a můžu být součástí Zbrojovky. Už při srpnovém zápase na mě celý klub udělal dobrý dojem,“ popsal Soliu.
Zbrojovka se s Libercem dohodla na hostování bez opce. Pro mladého Nigerijce půjde o možnost získat pravidelnější herní vytížení, Brňané si od něj slibují především rychlost, schopnost prosadit se v souboji jeden na jednoho a větší variabilitu v ofenzivě.
Poprvé se může ukázat už v sobotním derby s Artisem.