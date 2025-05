Plzeň hlásí s předstihem posilu. Z Trnavy přivedla reprezentanta Slovinska

Slovinský záložník Adrian Zeljkovič pózuje v dresu Viktorie Plzeň, do které přestoupil z Trnavy a podepsal smlouvu do léta 2029. | foto: www.fcviktoria.cz

Zeljkovič je ročník narození 2002 a nastupuje na pozici defenzivního záložníka. Je to náhrada za současného kapitána Lukáše Kalvacha, kterému končí smlouva a on by se rád vydal do zahraničí.

„Adriana jsme sledovali delší dobu, zaujal nás svými fotbalovými kvalitami i fyzickými dispozicemi. Jde o urostlého středního záložníka ve skvělém věku, takže i obrovským potenciálem. Jsme rádi, že ho naše vize a nabídka zaujala,“ řekl plzeňský sportovní ředitel Daniel Kolář.

Zeljkovič je členem slovinské reprezentace do 21 let, kterou v červnu čeká mistrovství Evropy na Slovensku. Zároveň už třikrát nastoupil za reprezentační áčko.

V dorosteneckém věku hrával za Celje a Olimpiji Ljublaň. Od léta 2021 působil v Tanoru Sezana, odkud v létě 2023 zamířil do Spartaku Trnava.

V Trnavě patřil k důležitým hráčům a přispěl k zisku Slovenského poháru. Za minulou sezonu byl zvolen do nejlepší jedenáctky soutěže.

„Přestup do Plzně je pro mě obrovským krokem v kariéře. Cítím obrovskou motivaci pomoci týmu a na tuto novou výzvu se strašně těším,“ citoval klubový web Zeljkoviče.

Než v Plzni podepsal, radil se o tom i se svým trnavským spoluhráčem Michalem Ďurišem, někdejším dlouholetým útočníkem Viktorie. „Vím dobře, jak úspěšný tady byl. Přestup do Viktorky mi jednoznačně doporučil,“ poznamenal Zeljkovič.