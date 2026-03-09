Chance Liga 2025/2026

Zaskakující trenér Hradce po prohře: Daridů potřebujeme víc, klobouk dolů

Radomír Machek
  11:08
Kvůli trestu za čtyři žluté karty hlavního kouče Davida Horejše se Adrian Rolko ocitl v zápase s Plzní na jeho místě. Jeho pokyny ale Hradeckým k úspěchu nepomohly. Na konci výborně odehraného prvního poločasu dostali první gól, na začátku druhého další.

Adrian Rolko, asistent hradeckého trenéra. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Byla z toho porážka 0:3. „První poločas jsme byli Plzni možná víc než vyrovnaným soupeřem, ale dostaneme gól do šatny, který průběh zápasu hodně ovlivnil. O přestávce si v kabině něco řekneme, ale nastoupíme a dostaneme druhý gól,“ popsal Rolko nejdůležitější momenty zápasu, „proti takovému soupeři, jakým Plzeň je, se to pak už špatně otáčí.“

Nemuselo k tomu dojít, kdybyste v prvním poločase využili některé nadějné situace, co říkáte?
Že se nám opravdu nedaří vstřelit branku, už ve třetím domácím zápase po sobě. Máme nějaké střely, závary, ale do branky to nedotlačíme. Chybí i trochu štěstí, teď třeba Vláďa Darida střihne krásné nůžky, a brankář to konečky prstů vytáhne mimo branku. Chybí nám určitě také tlak do branky, větší agresivita.

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Nedařilo se brankáři Zadražilovi, hlavně první gól asi půjde za ním, co mu řeknete?
Určitě si to ukážeme a rozebereme, co si řekneme, ale zůstane v kabině, to na veřejnost nepatří.

První poločas vypadal ze strany vašeho týmu velmi dobře, ale druhý mnohem hůř, skoro se chvílemi zdálo, že tým působil jako smířený s porážkou?
Možná to tak vypadalo, ale když dostanete hned na začátku druhého poločasu druhou branku a když k tomu přidáte středeční pohár s tím, co měli i s nastavením hráči v nohách, tak pak už opravdu hodně bolí, když běháte nahoru dolů.

NEJ Z LIGY: Volka v derby opravil VAR, Plzeň kritizovala trávník. A kdo půjde do baráže?

Na kom to zase tak moc nebylo vidět, byl Vladimír Darida. Co říkáte na jeho výkony?
Klobouk dolů před ním a před tím, co oběhá. On navíc vždycky jde vyhrát, chce to vzít na sebe, zlomit ve prospěch týmu. On to má v sobě, je to stoprocentní profík, potřebujeme víc takových hráčů a aby se další nabalili.

