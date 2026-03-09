Zaskakující trenér Hradce po prohře: Daridů potřebujeme víc, klobouk dolů

Byla z toho porážka 0:3. „První poločas jsme byli Plzni možná víc než vyrovnaným soupeřem, ale dostaneme gól do šatny, který průběh zápasu hodně ovlivnil. O přestávce si v kabině něco řekneme, ale nastoupíme a dostaneme druhý gól,“ popsal Rolko nejdůležitější momenty zápasu, „proti takovému soupeři, jakým Plzeň je, se to pak už špatně otáčí.“
Nemuselo k tomu dojít, kdybyste v prvním poločase využili některé nadějné situace, co říkáte?
Že se nám opravdu nedaří vstřelit branku, už ve třetím domácím zápase po sobě. Máme nějaké střely, závary, ale do branky to nedotlačíme. Chybí i trochu štěstí, teď třeba Vláďa Darida střihne krásné nůžky, a brankář to konečky prstů vytáhne mimo branku. Chybí nám určitě také tlak do branky, větší agresivita.
Nedařilo se brankáři Zadražilovi, hlavně první gól asi půjde za ním, co mu řeknete?
Určitě si to ukážeme a rozebereme, co si řekneme, ale zůstane v kabině, to na veřejnost nepatří.
První poločas vypadal ze strany vašeho týmu velmi dobře, ale druhý mnohem hůř, skoro se chvílemi zdálo, že tým působil jako smířený s porážkou?
Možná to tak vypadalo, ale když dostanete hned na začátku druhého poločasu druhou branku a když k tomu přidáte středeční pohár s tím, co měli i s nastavením hráči v nohách, tak pak už opravdu hodně bolí, když běháte nahoru dolů.
Na kom to zase tak moc nebylo vidět, byl Vladimír Darida. Co říkáte na jeho výkony?
Klobouk dolů před ním a před tím, co oběhá. On navíc vždycky jde vyhrát, chce to vzít na sebe, zlomit ve prospěch týmu. On to má v sobě, je to stoprocentní profík, potřebujeme víc takových hráčů a aby se další nabalili.