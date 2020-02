Guľa chválil Beauguela. Stále máme na čem pracovat, řekl po premiéře

dnes 18:12

Adrian Guľa má za sebou ostrou trenérskou premiéru na lavičce Plzně. A dočkal se jí v Opavě, kde v roce 2001 naskočil do české fotbalové ligy jako hráč. „Je to velmi cenné vítězství. Po pomalejším vstupu do utkání nám pomohla trpělivost a první gól. Pak to z kluků spadlo a hráli velmi dobrý fotbal,“ řekl slovenský kouč.

„Byli jsme produktivní. Ale i po našem prvním gólu byl soupeř nebezpečný. Hlavně ze standardek. Naši hráči byli odměněni za týmovost, pracovitost. Stále však máme na čem pracovat,“ uvědomuje si Guľa. Vzpomněl jste si, jak jste v Opavě v české lize ještě coby hráč začínal?

Hned jak místní fanoušci spustili svůj chorál, tak mi to naskočilo. Ale důležité bylo, abych se soustředit na svůj tým. Přišel za mnou i jeden fanda, jehož jsme si ještě pamatoval. V Opavě jsem za tu jednu prvoligovou sezonu nezanechal výraznou hráčskou stopu. Přeji jí však hodně úspěchů. Má ambice, aby se udržela. Opava - Plzeň 0:3, slabší první půle, pak ze vzduchu pálil Beauguel Jak jste vnímal svou plzeňskou trenérskou premiéru?

Byl jsem trochu nervóznější, to očekávání potřebujete zpracovat. Je to velká zodpovědnost, aby chalani byli dobře připraveni. To byla moje úloha. Udělali jsme pro to ale maximum. Prosadili jste se až ve druhé půli. Co jste změnili?

Zrychlili jsme otáčení těžiště hry a dostávali dopředu finální přihrávky. Soupeř hrál ale houževnatě, některé věci, které jsme měli připravené, vyblokoval. Ale pomohla nám úžasná koncovka Beauguela. Fotogalerie Opava - Plzeň 0:3 Zobrazit fotogalerii Dal dva góly. Je David Beauguel pro vás po odchodu Michaela Krmenčíka v útoku jednička?

Nebudu říkat, kdo je jednička, kdo dvojka. David dostal šanci, protože výborně pracoval. Chorase (Tomáš Chorý) přibrzdilo zranění. Ale i on ukázal, že bude platný. Je takové vítězství důležité i pro to, abyste udrželi pozitivní atmosféru v mužstvu?

Každá výhra znásobuje dobré fungování týmu. Máme na to, abychom se stále posouvali ještě k lepším výkonům. Výhrou jste si upevnili druhé místo v lize. Co tomu říkáte?

Potřebovali jsme se soustředit hlavně na sebe. Samozřejmě registrujeme, jak hrají naši soupeři. Ale podstatný pro nás je dobrý start jara. Navíc zápasy venku nejsou jednoduché, V závěru podzimu se je našemu mužstvu nedařilo dotáhnout k výhře.

