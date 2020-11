Plzeňský kouč Guľa: Začali jsme hrát ještě komplikovaněji

Příležitosti jste především v úvodu měli, jenže góly z nich nepramenily...

Nepodařilo se nám prorazit pevnou defenzivu soupeře, přestože jsme měli podle mě dobrý vstup a jednu velkou šanci. Pak soupeř z toho ojedinělého, ale pěkného kontru skóroval. Neprosadili jsme se v ofenzivě, místo toho jsme asi po dvaceti minutách začali hrát ještě komplikovaněji a pomaleji. Nebylo nám souzeno.

Přitom ligový restart se vám proti Spartě povedl. Co bylo tentokrát jinak?

Zlín hrál v obraně organizovaně, po gólu mohl být ještě kompaktnější. Proti Spartě jsme hráli rychle, bylo to trošku jiné. Naskočili jsme podobně, což se ale pak změnilo a efekt to nepřineslo. Nevím, jestli to není třeba o motivaci. A terén je vlivem počasí trochu pomalejší.

V tabulce jste se propadli na čtvrtou příčku.

Každá prohra je pro nás komplikací. Uděláte maximum, abyste porazili Spartu, ale na to musíte navázat. Výkonnostně i bodově.

Vypadá to, jako by se vám proti silnějším týmům hrálo líp, uvolněněji. Je to tak?

Ukázalo se to. Ale takové ofenzivní mužstvo by to mělo i proti urputné defenzivě s pěticí vzadu zvládnout.

Jak se vám zamlouval výkon Jana Kopice? V úvodu neproměnil šanci, poměrně brzy jste ho vystřídal.

Byl v repre, chtěli jsme dostat do hry také Kayambu. Aktivita je jedna věc, ale nepřišly tam takové finální vstupy, na které jsme u něj zvyklí.

Co vám tentokrát chybělo k tomu, abyste na Zlín vyzráli a nějaké góly nastříleli?

O přestávce jsme si říkali, že musíme hrát víc do rizika. Musíme si říct, proč jsme po úvodu zpomalili. Může to být i terénem, kluci potřebovali jeden dva dotyky navíc. Tím dáváte protivníkovi šanci, aby prostory zavíral. Nepomohli jsme si ani standardkou, přestože jich tam bylo dost.