Pokoušeli jsme se o zázrak, teď je naším cílem Evropa, plánuje kouč Guľa

„Byla to velmi zajímavá půlsezona. Do nadstavby jsme se šli pokusit o zázrak,“ přiznává slovenský kouč, který Viktorii převzal na začátku ledna.

Nepřicházel ve zrovna jednoduché pozici. Plzeň přebíral se šestnáctibodovým mankem na vedoucí Slavii, navíc nastoupil po éře fanoušky milovaného Pavla Vrby.

Se svým úkolem si ale poradil na výbornou. Jarní Viktoria se s tou podzimní absolutně nedala srovnávat. Pod Guľovým vedením mělo mužstvo ohromnou chuť, touhu po vítězství. Střílelo další a další góly, i když už mělo pohodlný náskok. Prostě fotbalem bavilo. Až ke konci ročníku se projevila únava z velenáročného programu po ligovém restartu.

Přišly dvě pražské porážky: na Spartě v semifinále poháru a na Slavii v lize.

„Právě ta se Spartou mě štve,“ říká Guľa.

Ukázalo se, že proti nejlepším týmům české ligy ještě neumí být Plzeň tak dominantní.

Nedrží tolik míč, netlačí.

„V přímé konfrontaci s těmito evropskými protivníky jsme cítili, že máme stále prostor ke zlepšení.“

Ani přes lehké zádrhele ale rozhodně nemůže hodnotit svůj první půlrok na plzeňské lavičce negativně. Tým si vedl nad očekávání a položil dobrý základ pro nový soutěžní ročník.

„Když se do toho chlapci opřou a ještě všichni přidáme v určitých věcech, tak věřím tomu, že máme obrovskou šanci hrát opět o ty nejvyšší mety. Tak, jak je klub v novodobé historii zvyklý,“ vyhlíží Guľa další úspěchy.

Teď si ale užívá dovolené. Krátké, vždyť příští čtvrtek čekají Viktorii zátěžové testy, krátce poté pak zahájí přípravu.

„Potřebuju teď být s rodinou, nabít se společnou energií. Nebudeme ani nikam cestovat, protože toho bylo dost. Situace v Evropě je specifická, takže zůstaneme jen na Slovensku,“ nechce Guľa riskovat potenciální problémy s návratem kvůli restriktivním opatřením.

Na fotbal však nezanevře, u Guľových doma běží v televizi tradičně.

„Je to pro nás normální. Najdu si určitě čas na to, abych si teď priority trošku otočil a věnoval jsem maximální čas rodině, ale vždycky mám prostor i pro fotbal. Pro mě je životním stylem pracovat a rozmýšlet o věcech, které by mohly zlepšit naše mužstvo i mě,“ vykládá rodák z Nováků.

Až se vrátí do Štruncových sadů, začne připravovat svůj tým na vstup do ligy a především na pohárová předkola.

„Evropa je naším velkým snem i cílem,“ nezapírá Guľa.