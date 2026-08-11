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Chance Liga 2026/2027

Jsem hodně nespokojený. Šádek o bídném startu Plzně, o pozici trenéra i hráčích

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  12:57
Adolf Šádek, generální ředitel Viktorie Plzeň, na tiskové konferenci před...

Adolf Šádek, generální ředitel Viktorie Plzeň, na tiskové konferenci před startem ročníku 2026/2027. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský obránce Filip Prebsl se snaží zastavit míč před Johnem Autou z Teplic.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v utkání s Teplicemi.
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Matěje Vydry.
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Když ho televizní kamera během sobotního ligového utkání v Teplicích (5:5) zabrala na tribuně, pokoušely se o něj mrákoty. Adolf Šádek, generální ředitel plzeňských fotbalistů, v úvodu nové sezony prožívá těžké chvíle. „Jsem velmi nespokojený. A nejde jen o bodový zisk, ale i o předvedenou hru. Očekávám výrazné zlepšení a očekávám ho hned,“ prohlásil Šádek.

Jeden z adeptů na titul má po třech kolech dva body a to hrál dvakrát doma. Po porážce s Libercem přidali Západočeši remízu se Zbrojovkou Brno. V Teplicích po deseti minutách vedli 3:0, ale nakonec zachraňovali bod.

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Nespokojení fanoušci by vyhodili trenéra Martina Hyského, na veřejnosti se spekuluje o napjatých vztazích v kabině i realizačním týmu.

„Úvodní zápasy nebyly z našeho pohledu dobré, to je potřeba si přiznat a nemá smysl to jakkoli obcházet,“ říká Šádek v rozhovoru pro klubový web.

O čem Šádek mluvil:

O spekulacích v médiích. „Nespokojenost je logická. Chtěl bych znovu zdůraznit, že spokojený není nikdo. Od trenérů přes hráče až po vedení klubu. Různé spekulace se ke mně samozřejmě dostávají a rozhodl jsem se na ně reagovat, protože v jedné věci si jasné stanovisko zaslouží – a to v otázce, kdo v klubu o čem rozhoduje.“

O roli majitele klubu Strnada. „Michal Strnad je ambiciózní majitel, který schvaluje strategii i rozpočet. Je o všem informován, aktivně se zajímá o aktuální dění, ptá se a je velmi náročný na práci. V tomhle je naše nastavení naprosto identické. Sportovní rozhodnutí, tedy rozhodnutí týkající se trenérů a hráčů, dělá sportovní vedení klubu, které je v mé gesci. Za ta rozhodnutí nesu plnou odpovědnost a skládám z nich účty jemu i akcionářům. Takhle to má v profesionálně vedeném klubu fungovat a takhle to u nás funguje. Máme od začátku jasně nastavený systém odpovědností a každý v něm ví, co je ta jeho. Zároveň platí, že rozhodnutí nebudeme dělat ukvapeně a pod vlivem negativních emocí.“

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

O pozici trenéra Hyského. „Nebudu veřejně hodnotit pozici jednotlivých lidí, nedělám to u hráčů a nebudu to dělat ani u trenérů. Tyhle věci si vyříkáváme uvnitř klubu a je to tak správně. Co říct můžu je, že veškerá naše energie teď míří k tomu, abychom tým zvedli. Náš realizační tým má od klubu k té práci všechno, co potřebuje. Zároveň bych nebyl upřímný, kdybych tvrdil, že se u nás průběžně nic nevyhodnocuje. Vyhodnocujeme, dělá to každý dobře vedený klub a nejbližší zápasy jsou samozřejmě součástí tohoto hodnocení.“

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O formě hráčů. „Máme v kádru řadu reprezentantů, kteří mají za sebou náročné léto i vzhledem k mistrovství světa, a prostě nebylo možné, aby absolvovali kompletní letní přípravu. Logicky museli dostat prostor pro odpočinek a vidíme, že ještě nejsou v úplně top formě. Na tom nyní pracujeme a potřebujeme je dostat na potřebný level. Beru to jako fakt. Zároveň říkám, že tři zápasy jsou málo na definitivní závěry, ale zároveň dost na to, abychom je brali jako vážné varování. Naším jediným cílem je co nejrychleji se zvednout, tomu je podřízeno všechno ostatní.“

O případných posilách. „Podařilo se nám v létě udržet všechny opory, nikdo neodešel, to pro nás bylo velmi důležité. Pokud by měl ještě někdo přijít, muselo by se jednat o nadstandardního hráče, který bude kvalitou převyšovat stávající kádr. Nebudeme kupovat hráče jen proto, abychom uklidnili situaci po třech kolech. Přestupní okno je ještě dlouhé a hráčský trh pečlivě sledujeme.“

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O cílech pro sezonu. „Naše ambice jsou nejvyšší a z těch nikdy neuhnu. Všichni, kdo mě znají, to o mně vědí. Michal Strnad nekoupil Viktorku na jednu sezonu, je to dlouhodobá investice a po příchodu nového vlastníka se nastartovala celá řada změn na všech úrovních s jasnou vizí. Posunout klub na novou úroveň. Kádr, zázemí, práce s mládeží, celé fungování. Je to práce na roky a je přirozené, že taková transformace nějakou dobu trvá. Přemýšlíme o všem v dlouhodobém horizontu několika let. Ale nerad bych, aby došlo k nedorozumění. Tento komfort neznamená, že si dovolíme ztrácet čas. A s tím úzce souvisí to, že jsme hrubě nespokojeni s nepovedeným vstupem do sezony.“

O nejbližším programu. „Společně se sportovním ředitelem Martinem Vozábalem to řešíme dost intenzivně, bavíme se s trenéry i s jednotlivými hráči. Reakci od týmu očekáváme ihned, konkrétně v sobotním zápase se Zlínem i v nadcházejících duelech play off Evropské ligy. Přesně na to jsme teď plně soustředění.“

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2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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