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Chance Liga 2026/2027

Zkusíme pro Plzeň získat titul. Šéf Šádek o ambicích i o soupeření s pražskými S

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  15:57

Adolf Šádek, generální ředitel Viktorie Plzeň, na tiskové konferenci před startem ročníku 2026/2027. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Když neměl v zádech finančně silného majitele, o souboj s pražskými S šéf plzeňských fotbalistů vyslovil památný výrok o klaccích proti tankům. „Tenkrát se hodil. Myslím si, že teď máme srovnatelnou munici, abychom bojovali se stejnými zbraněmi,“ prohlásil Adolf Šádek tři dny před startem nového ligového ročníku. „Chceme se pokusit přivézt do Plzně titul.“

Plzeň od roku 2011 získala šest titulů, ale v posledních čtyřech sezonách na nejvyšší příčku nedosáhla.

Na jaře skončila s výraznou ztrátou třetí, to už klub patřil novému majiteli Michalu Strnadovi, jednomu z nejbohatších Čechů, který vlastní zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG).

„Tím, že se nám povedlo udržet kádr pohromadě a neprodat žádného z klíčových hráčů, tak cíle nemohou být jiné než se pokusit zase do Plzně přivézt mistrovský titul. Jsme si vědomi tlaku, který tím vytváříme sami na sebe, ale z mých úst ani úst z mých kolegů nemůže zaznít nic jiného,“ poznamenal Šádek na úterní tiskové konferenci.

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„Poslední roky jsem říkal, že chceme být jenom do top tři a chceme hrát evropské poháry, tak myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší. I po vstupu nového majoritního akcionáře mám konečně v klubu pro všechny lidi potřebné zázemí,“ zdůraznil Šádek.

„Myslím, že jsme schopni a musíme ze sebe vymáčknout víc. Po minulé sezoně jsme cítili, že jsme měli na víc. Vnímám, že hráči mají na sebe vytvořený větší tlak. Jsou to zkušení borci, myslím si, že jim to nesváže nohy. Nikoho z nás nemůže uspokojit, že bychom šli pro třetí místo.“

I tentokrát je Viktoria podle bookmakerů Tipsportu třetím největším favoritem s kurzem na titul 5:1, obhájce Slavia má 1,65:1, Sparta má 3,5:1.

Slávista Tomáš Chorý centruje v duelu s Plzní.

„Nechci to v dnešní době přirovnávat k tankům. Myslím, že jsme vyzbrojeni stejně na to, abychom byli celkově konkurenceschopní. Vůči Slavii, Spartě i ostatním klubům. Myslím, že prostředí se mění,“ upozornil Šádek.

„Kádr jsme drobně zredukovali a přivedli jsme kvalitní hráče. Fanoušci možná čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. Pořád se to snažíme dělat stejně a jinak, máme svou vlastní filozofii, jak posilovat,“ řekl Šádek.

„Myslím, že jsme posílili dobře. Někteří kluci se uzdravili, někteří se vrátili dobře rozehraní z hostování. Věřím, že máme kádr dobrý. Ale samozřejmě kdo mě zná, ví, že ještě očkem koukám, kde by se to dalo v případě potřeby doladit a doplnit.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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