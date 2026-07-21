Zkusíme pro Plzeň získat titul. Šéf Šádek o ambicích i o soupeření s pražskými S

Plzeň od roku 2011 získala šest titulů, ale v posledních čtyřech sezonách na nejvyšší příčku nedosáhla.
Na jaře skončila s výraznou ztrátou třetí, to už klub patřil novému majiteli Michalu Strnadovi, jednomu z nejbohatších Čechů, který vlastní zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG).
„Tím, že se nám povedlo udržet kádr pohromadě a neprodat žádného z klíčových hráčů, tak cíle nemohou být jiné než se pokusit zase do Plzně přivézt mistrovský titul. Jsme si vědomi tlaku, který tím vytváříme sami na sebe, ale z mých úst ani úst z mých kolegů nemůže zaznít nic jiného,“ poznamenal Šádek na úterní tiskové konferenci.
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„Poslední roky jsem říkal, že chceme být jenom do top tři a chceme hrát evropské poháry, tak myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší. I po vstupu nového majoritního akcionáře mám konečně v klubu pro všechny lidi potřebné zázemí,“ zdůraznil Šádek.
„Myslím, že jsme schopni a musíme ze sebe vymáčknout víc. Po minulé sezoně jsme cítili, že jsme měli na víc. Vnímám, že hráči mají na sebe vytvořený větší tlak. Jsou to zkušení borci, myslím si, že jim to nesváže nohy. Nikoho z nás nemůže uspokojit, že bychom šli pro třetí místo.“
I tentokrát je Viktoria podle bookmakerů Tipsportu třetím největším favoritem s kurzem na titul 5:1, obhájce Slavia má 1,65:1, Sparta má 3,5:1.
„Nechci to v dnešní době přirovnávat k tankům. Myslím, že jsme vyzbrojeni stejně na to, abychom byli celkově konkurenceschopní. Vůči Slavii, Spartě i ostatním klubům. Myslím, že prostředí se mění,“ upozornil Šádek.
„Kádr jsme drobně zredukovali a přivedli jsme kvalitní hráče. Fanoušci možná čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. Pořád se to snažíme dělat stejně a jinak, máme svou vlastní filozofii, jak posilovat,“ řekl Šádek.
„Myslím, že jsme posílili dobře. Někteří kluci se uzdravili, někteří se vrátili dobře rozehraní z hostování. Věřím, že máme kádr dobrý. Ale samozřejmě kdo mě zná, ví, že ještě očkem koukám, kde by se to dalo v případě potřeby doladit a doplnit.“