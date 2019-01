Plzeňského šéfa Šádka za vulgarity při oslavách titulu řeší etická komise

Před dvěma týdny se Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) zabývala chováním plzeňského obránce Davida Limberského ke slávistickému předsedovi Jaroslavu Tvrdíkovi.

Někdejší reprezentant se loni v prosinci během utkání Slavie v Jablonci k Tvrdíkovi nevhodně vyjádřil na sociálních sítích. I když se následně omluvil, disciplinárka to nepřešla a udělila mu pokutu 20 tisíc korun.

Šádkův možný přečin se stal už loni v květnu při oslavách titulu v plzeňských ulicích. Z vojenského vozu volal: „Kde mám ty mr...y pražský?“ Poté směrem ke Slavii a Spartě údajně ještě zvolal: „Ať jdou do hajzlu. Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude.“

O dva dny později se za své chování omluvil. „Rád bych se omluvil za nešťastný výrok, který ode mne zazněl v rámci oslav ligového titulu. Nechal jsem se unést atmosférou a pod tíhou velkých emocí jsem vyřkl nevhodná slova, kterých upřímně lituji. Představitelům Sparty a Slavie už jsem se omluvil osobně. Touto cestou se omlouvám i části veřejnosti, které jsem se dotknul.“

Znevážení jména fotbalu Celé znění paragrafu 59 disciplinárního řádu Kdo svým jednáním zvlášť hrubě zneváží jméno FAČR, jejího pobočného spolku nebo Ligové fotbalové asociace, člena orgánu FAČR, funkcionáře klubu nebo účastníka soutěže a poškodí tím vážným způsobem jméno fotbalu, zejména před mezinárodními fotbalovými orgány, ve sdělovacích prostředcích nebo jinak před širší veřejností, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na dva roky, fotbalově prospěšnou činností, vyloučením z FAČR, peněžitou pokutou až do výše 500 000 korun nebo vyloučením z reprezentace.

Zdálo se, že všechno je pryč, zapomenuto. Odehrál se ligový podzim, Plzeň i Slavia úspěšně vystupovaly v evropských pohárech.

Dva týdny před startem jara však etická komise s Šádkem zahájila řízení. Etická komise spadá pod fotbalovou asociaci (FAČR) a zabývá se událostmi, které nemají přímou souvislost s utkáním.

Ty, které mají, řeší disciplinárka. Ta patří pod LFA, která řídí profesionální soutěže a Šádek je jejím místopředsedou.

„Etická komise zahajuje disciplinární řízení s členem Adolfem Šádkem pro podezření z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu uvedeného v paragrafu 59 disciplinárního řádu, které se mohl dopustit tím, že veřejně užil vulgárních výrazů ve spojitosti s SK Slavia Praha a AC Sparta Praha a to dne 19. května 2018 při pouliční oslavě získání titulu klubem FC Viktoria Plzeň,“ píše se v odůvodnění.

Pokud etická komise dojde k tomu, že Šádek se podle něj provinil, hrozí mu důtka, ale i zákaz činnosti na dva roky, vyloučení z asociace či pokutu půl milionu korun.

Komise se případem bude zabývat 26. února od 10.30.

V prosinci etická komise za podobný přečin potrestala pokutou 60 tisíc korun teplického záložníka Tomáše Kučeru. Ten v rapovém klipu urážel Spartu, místopředsedu asociace Romana Berbra a bývalého předsedu Miroslava Peltu. Kučera se odvolal a ve středu bude o jeho případu jednat odvolací komise.