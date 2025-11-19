„Nerad bych, aby fanoušci čekali, že brzy pojedu do Mnichova, z bundesligy přivezu čtyři hráče a panu Strnadovi řeknu, že potřebujeme tolik a tolik peněz,“ reagoval generální ředitel klubu Adolf Šádek.
„Ale kdo mě zná, ví, že jsme byli vždycky ambiciózní klub a vstupem Michala Strnada se naše práce stala ještě víc zavazující,“ podotkl na středeční tiskové konferenci, kde plzeňský klub představil nové složení představenstva.
Šádek zůstává jeho předsedou, místopředsedou je Marek Šmrha, zároveň Strnadova „pravá ruka“ ve vedení Viktorie. „Naší vizí je do tří let být jedním z pilířů českého fotbalu s dosahem ve fotbalové Evropě. Plzeň byla jedinou a jasnou volbou, vize majitele je maximálně využít potenciál, který zde vidíme. A to se výrazně týká také rozvoje mládeže. Je to evoluce, nikoliv revoluce,“ prohlásil Šmrha.
Nákup většinového podílu ve Viktorii posvětil před pár dny Strnadovi, majiteli průmyslového holdingu Czechoslovak Group, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V představenstvu je kromě Šmrhy i další jeho muž Viktor Legát, posledním členem pak zůstává švýcarský podnikatel Martin Dellenbach, který si stejně jako Šádek ponechal v klubu menšinový podíl.
„V Plzni jsem dva a půl roku a za tu dobu jsme dosáhli spoustu úspěchů. Nemáme dluhy, jsme profitabilním klubem, prosazujeme se v české lize i evropských pohárech. A také jsme omladili prvoligový tým, téměř devětadvacetiletý průměr nyní činí 24,1,“ uvedl Dellenbach, který bude mít ve Viktorii na starosti hlavně rozvoj mládežnické akademie. „Chceme postupně zlepšit všechno. Cílem je trvale připravovat mladé hráče pro první tým.“
Silným finančním zázemím se Plzeň dorovnává Spartě a Slavii, vlastněné dalšími tuzemskými miliardáři Danielem Křetínským a Pavlem Tykačem. Před lety Šádek srovnal boj s movitějšími pražskými kluby legendárním vyjádřením o klacku v ruce proti tankům.
Teď je situace jiná.
„Chtěl jsem přinést makety tanků v rámci odlehčení. Ale nebylo by to vtipné vzhledem k tomu, co se děje nyní ve světě. Ale pokud to řeknu v nadsázce, doufám, že nyní máme proti našim největším rivalům z Prahy dobré náboje. A že je budeme i předhánět. Nyní jsme ve stejné váhové kategorii jako oni, nasadíme rukavice a uvidíme, jak na téhle úrovni obstojíme,“ glosoval Šádek.
Zároveň naznačil, že při posilování kádru se Plzeň nyní bude ohlížet spíše směrem do ciziny. „V zimě dojde k výrazným posunům dovnitř i ven. Ale dál platí, že na českém trhu se nebudeme pouštět do finančních dostihů, protože náš trh potřebuje ozdravit,“ uvedl Šádek s tím, že pořád bude klást důraz na české jádro v kabině. „Může se stát, že v šatně bude převaha hráčů z ciziny, ale dáme si velký pozor, aby to nepřerostlo špatným směrem.“
Na dotaz, zda končí doba, kdy z Plzně odcházeli klíčoví hráči k hlavnímu rivalovi, tak jako v případech gólmana Staňka a útočníka Chorého do Slavie v nedávné minulosti, odpověděl. „Troufnu si říci, že odcházet nebudou, neměli bychom posilovat konkurenty při ambicích, které máme. Ale znáte to, nikdy neříkej nikdy...,“ pousmál se Šádek.