Džafič: Komličenko je fajn kluk, ale na hřišti rád provokuje

„Znám ho dobře. Bydleli jsme kousek od sebe. Je to fajn kluk, lidský. Ale na hřišti to dokáže stoperům hodně znepříjemnit,“ říká Džafič. Jak konkrétně? „Provokuje, snaží se je rozhodit. Obráncům dává najevo, že je něco víc. Někteří to moc dobře nekousali. Naši stopeři jsou, doufám, dost zkušení a nebudou mu na to skákat a poradí si s ním.“

Odchovanec Krasnodaru je největší zbraní Mladé Boleslavi. Včetně nadstavby nastřílel v této ligové sezoně úctyhodných 27 gólů. Trefil se i v obou zápasech proti Zlínu.

Zlín – Mladá Boleslav Úvodní zápas finále nadstavby fotbalové ligy se hraje dnes od 18 hodin. Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Holík, Buchta, Gajič, Bartošák – Hlinka – Džafič, Podio, Jiráček, Čanturišvili – Poznar. Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Jugas, Hájek, Fulnek – Wiesner, Matějovský, Hubínek, Přikryl – Komličenko, Mešanovič. Absence: Železník (trest za ČK), Hronek (zranění) – Klíma (zranění). Rozhodčí: Zelinka – Paták, Hock.

„I když byl na tréninku trochu línější, také to uklízel do brány. Obránci mu musí jít do těla. Ale také musí čekat, že něco schytají,“ upozorňuje bosenský fotbalista.

Mladá Boleslav však není jen ostřelovač Komličenko. „Spolu s Mešanovičem jsou momentálně asi nejlepší útočnou dvojicí ligy,“ zmiňuje Džafič svého krajana, který do Boleslavi zamířil v zimě ze Slavie. „A dobře je doplňuje Přikryl.“

Jarní a podzimní tým Boleslavi, to je něco jiného. Nejen Mešanovič zkvalitnil výběr kouče Jozefa Webera. Střed obrany zpevnili zlínští odchovanci Jugas s Hájkem. Dřívější formu oprášil matador Matějovský.

„Je platný na hřišti i mimo. V kabině to dokáže srovnat,“ líčí Džafič. „Bude to hodně těžké dvojutkání.“

Zlín jde do něho v roli mírného outsidera. Postup přes Olomouc, která získala na jaře ještě o bod více než Mladá Boleslav, však zvedl zlínským fotbalistům po nepodařeném jaru sebevědomí.

„Vytvořili jsme si dost šancí, přestože Olomouc předtím nedostávala tolik branek,“ poznamenává Džafič, jehož gól z olomoucké odvety byl nakonec postupový.

Zlín se k postupu odrazil domácí výhrou 1:0 a stejný výsledek by se Džafičovi zamlouval také dnes. Udržet čisté konto jako doma proti Sigmě, to je velké přání Fastavu.

„Olomouc měla také šance, ale zvládli jsme to. Obránci skluzovali, několikrát nás podržel Raky,“ chválí Džafič zlínskou defenzivu v čele s gólmanem Rakovanem.

A co by mělo platit na soupeřovu obranu? „Důraz a hra po křídlech. Pořád sypat centry do vápna,“ vytyčil Džafič k úspěchu.

Zápas začíná v 18 hodin.