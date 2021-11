Nejsem typ, který odmítne pomoc, řekl Ljevakovič k ligovému suplu

Zapsal si 305. start v nejvyšší soutěži a 106. žlutou kartu, výhru ne; žlutomodří rupli 2:4.

Jaké je ze třetí ligy skočit rovnou do zápasu na Letné proti Spartě?

V béčku se vždycky snažím. Mladí kluci jsou tam poctiví, takže se s nimi hecnu. Ale bývají momenty, že se mi nechce, tak někam nepoběžím, protože vím, že tam poběží někdo z mladých. Na Spartě jsem se hecnul maximálně, co jsem mohl, dal jsem do toho celé tělo. Bohužel výsledek pro nás nehraje.

Kdy jste se dozvěděl o svém záskoku v ligovém áčku?

V pátek proběhly informace, že budu hrát, ale nebylo to úplně na tuty. Ještě se řešilo, jestli se někteří hráči uzdraví. Je jich plno zraněných a vykartovaných, takže mi trenéři dali prostor, abych si zahrál a kluci odpočinuli na další těžké zápasy. V sobotu jsem poprvé trénoval s áčkem.

Překvapení? Kariéru jste ukončil před pěti měsíci.

Určitě. Říkal jsem, že jsem jednou skončil a vracet se nebudu. Ale nejsem typ, že bych řekl, že nechci, že nemůžu. Chtěl jsem pomoct klukům. Věřím, že naposledy. Teď už se uzdraví, vrátí po kartách. I když to výsledkově nevyšlo, věřím, že jsem něco donesl do kabiny. Snad si vezmou dobré věci ze zápasu, tu pozitivní náladu, ať příště Pardubice porazíme.

Jste rekordman v počtu žlutých karet a přidal jste další.

Karty k tomu patří, fotbal je kontaktní sport. Šlo o můj třetí čtvrtý zákrok, musel už žlutou vyndat. Je to můj způsob hry, ale nic úmyslného.

Spartu jste trápili, ale když jste mohli vyrovnat, v klíčových momentech jste selhali. Proč?

My jsme v takové těžké situaci, že tyhle věci nezvládáme. A Sparta nás v obou případech hned potrestala dalším gólem. Věřím, že se co nejdřív dostaneme do pohody, abychom už začali sbírat body a konečně taky vyhráli.

V základní sestavě hráli osmnáctiletí Chaloupek a Bulmaga, i dohromady je jim míň než vám. Co jste říkal na jejich výkony?

Byly velmi dobré! Jsem rád, že takoví kluci dostávají prostor. Vica se mnou hrál pár zápasů v béčku, Chaloupek byl na Letné výborný.