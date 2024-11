Hradecký brankář Zadražil má šestou nulu. Pomohl mu k tomu VAR i rameno

Ve 37. minutě na jeho popud hlavní sudí přezkoumal jeden ze soubojů, jenž brankové akci bezprostředně předcházel, a gól libereckého Hlavatého odvolal.

Žádný další už hradecký brankář, jehož řadí statistika vychytaných čistých kont mezi nejlepší v lize, nedostal.

„Liberec nějaké šance měl, ale podařilo se nám to ustát,“ popisoval brankář utkání, v němž Hradečtí už popáté v řadě bodovali. Naposledy prohráli ještě v září v Jablonci.

Povedlo se vám to stejně jako před týdnem v zápase s vedoucí Slavií. Přitom Liberec na tom v poslední době není nejlépe a nutně potřeboval vyhrát. Bylo to na hřišti znát?

Určitě ano, už proto, že hráli na domácím stadionu. Pravdou je, že některé předcházející zápasy jim nevyšly, ale tři body chtěla obě mužstva, my také. Oni byli asi trochu lepším týmem, ale zvládli jsme to.

Hlavička hradeckého útočníka Adama Grigera v utkání s Libercem.

I přesto, že domácí měli přece jen víc šancí. Hlavně v prvním poločase, ve kterém jste i jeden gól dostal...

Přitom jsme začali dobře. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Hned v úvodu jsme měli velmi dobrou šanci a byli jsme i dál nebezpeční. Bohužel po nějakých patnácti dvaceti minutách to trochu opadlo. Liberec se na nás začal víc tlačit, povedly se mu před naší brankou nějaké závary a nás to znejistělo.

Poločas jste ale i díky zásahu videorozhodčího dohráli za stavu 0:0 a druhý byl z vaší strany přece jen lepší. Co padlo v kabině o přestávce?

Nic zásadního. Ukázali jsme si chyby, kvůli kterým nám hra v první půli přestala fungovat. Asi se to i povedlo, protože po přestávce se hra vyrovnala a čekalo se, na jakou stranu se vývoj skóre překlopí.

Blíž k tomu měli znovu domácí, hned na začátku druhého poločasu skončila hlavička domácího Ševínského po vašem zásahu na břevnu vaší branky. Jak jste tu situaci viděl vy?

Bylo to po rohovém kopu a trochu nepřehledné. Domácí hráč hlavičkoval, trefil mě do ramene a od něj šel míč do břevna. Pak už si domácí ale nic moc výrazného nevypracovali, jen nějaké další závary, které jsme odvrátili.

Co výkon vašeho týmu, který si moc šancí také nevypracoval?

Bohužel se nám tentokrát vpředu nic moc až na výjimky vypracovat nepovedlo. Z toho pohledu to byl takový nevýrazný zápas, ze kterého máme bod.

Nyní následuje reprezentační přestávka, vy jste na rozdíl od té minulé tentokrát „jen“ mezi náhradníky trenéra Haška. Jak pauzu strávíte?

Odpočinkem. A vyrazíme také někam s přítelkyní, uděláme si hezký víkend.