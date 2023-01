V Plzni chci poznat ten nejlepší fotbal u nás, říká brankář Zadražil

Dvaadvacetiletého gólmana si Viktoria vyhlédla v druholigovém Táborsku, kde podával spolehlivé výkony. Urostlý brankář má v Plzni hostování s opcí na přestup.

Jak jste se za první měsíc adaptoval v klubu úřadujícího českého mistra?

Chvíli mi to samozřejmě trvalo. Musel jsem si zvykat na řadu nových věcí. Ale myslím si, že už je to všechno v pohodě.

Co bylo pro vás největší změnou v novém klubu?

Hlavně úroveň fotbalu a také tréninků. Všechno je v obrovské rychlosti. Pak jsem určitě také poznával zázemí, které je celkově v první lize na jiné úrovni. Ale ve Viktorce je naprosto špičkové.

Je jasné, že z Tábora jste se chtěl v budoucnu dostat výš. Ale napadlo vás, že byste mohl skočit rovnou do takového klubu, jakým je Plzeň?

Ne, to mě vůbec nenapadlo. Ale jsem za tuhle možnost neskutečně rád a vážím si jí.

Jak se s vámi rozloučili v mateřském Táborsku?

Všechno se událo už na konci podzimní části, spoluhráči se rozjeli na dovolené, takže ani nebyl prostor na nějaké velké loučení. Ale všichni mi přáli hodně štěstí.

Adam Zadražil 22 let Rodák z Chýnova se do nedalekého Tábora přesunul v patnácti letech. Přes mládežnické kategorie prošel až do A týmu Táborska. První start v druholigovém mužstvu si připsal v sezoně 2017/18, ale i kvůli velké konkurenci na postup brankáře se nemohl prosadit na post stabilní jedničky. Až v roce 2022 byl gólmanem číslo jedna a chytal většinu zápasů ve druhé lize, kde si zatím připsal devět čistých kont. V Plzni je na hostování s opcí.

Co na první velký fotbalový přesun říkal váš otec, duše jihočeského motokrosu?

Stal se velkým fotbalovým fanouškem, takže ho to určitě moc těší a drží mi palce.

S čím jste šel do Plzně? Nad nabídkou jste zřejmě neváhal, že?

Vůbec ne. Chci posbírat zkušenosti, poznat ten nejlepší fotbal u nás a pak samozřejmě také ukázat, že na to mám.

Plzeňskou jedničkou je reprezentant Jindřich Staněk. Jaké to je, být s ním v brankářském týmu?

Je to super. Jindra je skvělý kluk, sedli jsme si spolu a chová se ke mně kamarádsky. Ale to musím říct úplně o všech. Cítím se v klubu výborně, parta v kabině je skvělá.

Se Staňkem jste oba prošli jihočeskými kluby. On šel do Plzně přes Budějovice. Dostali jste se už na toto téma?

Ano. To bylo asi první téma, které jsme řešili. Říkal, že je od Strakonic, já od Tábora, takže jsme to probrali. A je to zajímavé, že se dva brankáři z jihu Čech potkali v Plzni.

Souboj o titul, velké zápasy se Spartou, se Slavií. Jak se na to těšíte? Bylo něco takového vaším fotbalovým snem?

Těším se moc. Atmosféra při zápasech i dění kolem klubu, to všechno je skvělé. A hlavně doufám, že pro nás bude mít sezona úspěšný konec.