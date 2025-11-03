Chance Liga 2025/2026

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Radomír Machek
  9:10
Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové

Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové | foto: ČTK

Adam Griger z Hradce Králové si kryje míč před Matějem Hybšem z Bohemians.
Vasil Sinjavskij z Bohemians s míčem před Vladimírem Daridou z Hradce Králové
Útočník Júsuf Hilál z Bohemians v hlavičkovém souboji s Tomášem Petráškem z...
Královéhradecký Jakub Kučera ve skluzu odehrává míč před Janem Kovaříkem z...
V duelu, jenž se hrál za stálého deště, totiž nejprve inkasoval gól, který je noční můrou všech brankářů. Míč mu po nevydařené střele domácího hráče proklouzl pod tělem mezi nohama poté, co ho měl vlastně v rukách.

„Vypadalo to asi šíleně. Když si to zpětně vybavím a vidím, jak míč letí doprostřed branky, a najednou se otáčím, že je to v ní, tak mě polévá ještě teď studený pot,“ přiznal hradecký gólman.

Jenomže poté jeho spoluhráči vstřelili dva góly a Zadražil jim k vítězství 2:1 pomohl několika skvělými zákroky. Při tom posledním už v nastaveném čase dokonce chytil pokutový kop!

Jak jste se v zápase srovnával s tím, co se vám při gólu Bohemians přihodilo?
Musel jsem to hned hodit za hlavu, člověka to nesmí ovlivnit po zbytek zápasu. Občas se to stane každému, teď jsem to byl já. Snažil jsem se koncentrovat dál na zápas, a když už je konec, tak se k tomu můžu nějak třeba s trenérem zpětně vrátit.

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Trenér říkal, že jste si po zápase sypal popel na hlavu kvůli tomu gólu, on ale odpověděl, že jste jim vyhrál zápas. Zadostiučinění?
Ten gól ale byl opravdu šílený, na to se snad člověk ani nebude chtít podívat, to je jak ze žáků. Proto mám takové smíšené pocity. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale takovéhle góly dostávat nechci. Že jsme ale vyhráli, tak je to alespoň hezká náplast za tím vším.

Vy jste k tomu pomohl minimálně třemi skvělými zákroky, který pro vás byl nejtěžší?
Hlavně to kvůli obtížnému terénu nebylo pro brankáře jednoduché, v blátě chyběla pevnost pod nohama. Kdybych to měl srovnat, tak bych myslím zmínil tu penaltu. Bylo to pro výsledek hodně důležité a penalta je prostě penalta. Přece jen penalta. Za tu jsem rád i proto, že jsem to klukům zase mohl takhle vrátit, navíc už v nastaveném čase.

Jak jste viděl zákrok, po kterém se penalta proti vašemu týmu už v nastaveném čase kopala?
Spíš jsem sledoval míč, byl tam nějaký souboj s kapitánem Hůlkou a mně nepřišlo, že by to byl penaltový zákrok, prostě vzájemný souboj, oba se asi drželi, oba skončili na zemi. Zkoumalo se to a rozhodčí se rozhodl pro penaltu.

Královéhradecký Jakub Kučera ve skluzu odehrává míč před Janem Kovaříkem z Bohemians.

Kterou jste chytil. S čím jste na ni šel?
Hlavně jsem byl překvapený, kdo půjde kopat. Myslím, že Ramírez ji kopal, takže to bylo takový. Vařil jsem trochu z vody a snažil se ho načíst podle jeho rozběhu. Vyplatilo se. Dobře, že to dal trochu vzduchem, kdyby po zemi, tak kdoví, co by to udělalo na tom terénu.

Vstoupit do diskuse

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

