V duelu, jenž se hrál za stálého deště, totiž nejprve inkasoval gól, který je noční můrou všech brankářů. Míč mu po nevydařené střele domácího hráče proklouzl pod tělem mezi nohama poté, co ho měl vlastně v rukách.
„Vypadalo to asi šíleně. Když si to zpětně vybavím a vidím, jak míč letí doprostřed branky, a najednou se otáčím, že je to v ní, tak mě polévá ještě teď studený pot,“ přiznal hradecký gólman.
Jenomže poté jeho spoluhráči vstřelili dva góly a Zadražil jim k vítězství 2:1 pomohl několika skvělými zákroky. Při tom posledním už v nastaveném čase dokonce chytil pokutový kop!
Jak jste se v zápase srovnával s tím, co se vám při gólu Bohemians přihodilo?
Musel jsem to hned hodit za hlavu, člověka to nesmí ovlivnit po zbytek zápasu. Občas se to stane každému, teď jsem to byl já. Snažil jsem se koncentrovat dál na zápas, a když už je konec, tak se k tomu můžu nějak třeba s trenérem zpětně vrátit.
Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu
Trenér říkal, že jste si po zápase sypal popel na hlavu kvůli tomu gólu, on ale odpověděl, že jste jim vyhrál zápas. Zadostiučinění?
Ten gól ale byl opravdu šílený, na to se snad člověk ani nebude chtít podívat, to je jak ze žáků. Proto mám takové smíšené pocity. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale takovéhle góly dostávat nechci. Že jsme ale vyhráli, tak je to alespoň hezká náplast za tím vším.
Vy jste k tomu pomohl minimálně třemi skvělými zákroky, který pro vás byl nejtěžší?
Hlavně to kvůli obtížnému terénu nebylo pro brankáře jednoduché, v blátě chyběla pevnost pod nohama. Kdybych to měl srovnat, tak bych myslím zmínil tu penaltu. Bylo to pro výsledek hodně důležité a penalta je prostě penalta. Přece jen penalta. Za tu jsem rád i proto, že jsem to klukům zase mohl takhle vrátit, navíc už v nastaveném čase.
Jak jste viděl zákrok, po kterém se penalta proti vašemu týmu už v nastaveném čase kopala?
Spíš jsem sledoval míč, byl tam nějaký souboj s kapitánem Hůlkou a mně nepřišlo, že by to byl penaltový zákrok, prostě vzájemný souboj, oba se asi drželi, oba skončili na zemi. Zkoumalo se to a rozhodčí se rozhodl pro penaltu.
Kterou jste chytil. S čím jste na ni šel?
Hlavně jsem byl překvapený, kdo půjde kopat. Myslím, že Ramírez ji kopal, takže to bylo takový. Vařil jsem trochu z vody a snažil se ho načíst podle jeho rozběhu. Vyplatilo se. Dobře, že to dal trochu vzduchem, kdyby po zemi, tak kdoví, co by to udělalo na tom terénu.