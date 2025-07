Nabídka chytat v italské Sérii A, v jedné z nejlepších světových soutěží, přišla uprostřed letní přípravy hradeckého mužstva. Avšak pár dnů před startem domácí nejvyšší soutěže to zatím vypadá, že nebude naplněna a Zadražil v Hradci zůstane.

Co vám Fábregas říkal?

Že by to u nich bylo na pozici jedničky dvojky. Že nechce sázet na jednoho gólmana a že chce koukat každý týden, kdo jak vypadá, a je mu jedno, jestli je to útočník, hráč v poli nebo gólman. Že chce z hráčů dostávat co nejvíc i v tréninku. Naznačil mi, že do dvou let chtějí v Itálii hrát top šestku, což je v obrovské konkurenci náročné.

Podle letních posil to zřejmě myslí vážně.

Podle mě je až neskutečné, co za hráče tam dokázali získat, to je opravdu něco. I z tohoto důvodu by to pro mě byl zážitek. Být tam s Álvarem Moratou, působil tam Pepe Reina, na kterého jsem koukal, když jsem byl ještě malý kluk. Uvidíme, jak to všechno dopadne.

Jak moc vás šance chytat italskou Serii A láká?

Posun v kariéře je potřeba. Člověk neví, jestli taková příležitost ještě někdy přijde. A nechci pak jednou litovat, že jsem něco nezkusil a nedopadlo to jen proto, že jsem pro to neudělal všechno. Aby si to člověk pak jednou nevyčítal. Cítím, že je to pro mě velká příležitost. Přece jenom je to Serie A. Vím, že by mě nečekalo nic jednoduchého, že ta konkurence je tam samozřejmě veliká. Ale je to Itálie, což je sen. Je to jedna z top pěti lig na světě, takže určitě bych se tomu přestupu nebránil.

Proč to zatím nedopadlo?

Sportovní ředitel Coma, se kterým jsem také hovořil, mi řekl na rovinu, že na ten přestup mají určitý budget a že vědí, jakého gólmana si můžou dovolit a z jakých poměrů nebo z jaké ligy. Takže i finanční možnosti jsou u nich nějak nastavené.

Pro Hradec nedostatečně, jak uvedlo vedení klubu. Chápete jeho postoj?

Chápu. A je to trochu nevděčné i kvůli rozdílnému startu obou ligových soutěží. Když Italové přišli s prvním vážnějším zájmem, zbývaly do začátku ligy v Česku asi tři týdny. Když jsem si poprvé volal s Fàbregasem, ptal se mě, co dělám a kam jdu, a já mu říkal, že jdu z tréninku. Hrozně se divil. Říkal: „Jak je to možný? Odpověděl jsem: „My už máme dva týdny přípravu.“ A pak dodal, že začínají teprve teď v pondělí.

Kvůli tomu jejich tlak na přestup nebyl tak silný – měli pocit, že je ještě dost času, protože si mysleli, že sezona začíná později. Takže chápu, že pro hradecký klub je to teď nepříjemná situace. Minulou sezonu jsem tady odchytal celou, a teď, pár dnů před ligou, by na pozici gólmana přišla takhle razantní změna. To může být pro klub určitý strašák.

Určitě jste to probírali i s vedením hradeckého klubu. V jakém duchu argumentovali? Třeba tím, že se v Hradci vytvořil kvalitní tým s velkými ambicemi?

I o tom jsme bavili a já to taky tak cítím. Síla v týmu opravdu je. Myslím si, že sezona by mohla vypadat dobře. Přišli noví kluci, mančaft se posílil a energie z týmu je cítit. Z pohledu gólmana bych si za jiných okolností řekl: super, bude to další sezona v kvalitním týmu. Může se to povést, ale taky nemusí. Jenže teď už vím, že existuje možnost někam se posunout. A když se taková šance objeví, člověk nad tím přemýšlí jinak.

Třeba vás to ale může vystřelit ještě výš?

I to padlo, ale to nikdy nevíš. Nemusí se dařit, může přijít zranění – a pak už se taková nabídka nemusí nikdy opakovat. Neříkám, že bych chtěl z Hradce odejít za každou cenu, po fotbalové stránce by možná bylo rozumnější zůstat, odehrát zápasy, nabrat zkušenosti a pak se posunout dál. Ale nemůžu se na to spoléhat. Fotbalová kariéra, i když u gólmana je trochu delší, je pořád krátká. Teď mám rodinu a mým cílem je se o ni postarat. A v Itálii jsou úplně jiné podmínky. Samozřejmě člověk musí mít nějakou jistotu, že tam nejde jen sedět celou sezonu na lavičce, což je hodně důležité.

Co Hradec bez vás, pokud by se kluby dohodly?

Jsem přesvědčený, že kluci, co jsou tady, by to jednoznačně zvládli. Tohle ale už není v mých rukách. Teď je to mezi kluby, jak se případně domluví nebo nedomluví. Moje touha to zkusit tam samozřejmě je, nechci se tomu přestupu bránit. Ačkoliv Hradci jsem vděčný za to, že jsem tady dostal šanci, mohl chytat, mohl se ukázat.

V jaké fázi jsou podle vašich informací nyní jednání mezi oběma kluby?

Jak jsem už říkal, není to teď v mých rukách, takže spíš čekám, zda jednání mezi kluby dopadne, případně nedopadne.

Jste připravený, že se kluby nedohodnou a vás tato italská šance mine?

Radši nic nečekám, když to vyjde, budu příjemně překvapený. V Hradci ale mám platnou smlouvu, jsem tady šťastný, libí se mi tady. Řekl bych, že je to zvláštní pocit, ale odevzdám tady sto procent, nehledím na to, že to případně mohlo dopadnout jinak.

Je těžké si to nepouštět do hlavy a plně se soustředit na nedělní start ligy?

Hodně lidí mi říkalo, jestli to člověka nepoznamená. Když ale nastoupím do zápasu, zvlášť teď na Slavii, tak si troufám říct, že mě to neovlivní. Nebudu v 15. minutě v Edenu přemýšlet o tom, že jsem mohl právě teď trénovat s Moratou.