Hradecký brankář Zadražil po Plzni: Čekali jsme, až nás potrestají za chyby

Kouč Horejš: Větší šance mít nemůžeme Dvakrát se řítili sami na brankáře soupeře. Navíc k tomu přidali ještě střelu do tyče. Přesto fotbalisté Hradce Králové Plzni v celém zápase nevstřelili ani jediný gól. V tomto ligovém ročníku se jim to nepovedlo už posedmé. V téměř polovině zatím patnácti odehraných utkání. Výsledkem je průměr, který zdaleka nedosahuje jedné branky na zápas. Znovu se potvrdilo, že střelecká mizérie Hradci bere důležité body. I přesto jich má vzhledem k této bilanci dost, na 19 bodů mu stačilo 12 vstřelených gólů. V zápase s Plzní ale další nezískal. „Dnes jsme možnosti měli, jak jsme s nimi naložili, je druhá věc. Větší možnosti ani mít nemůžeme. Když je ale nevyřešíme dobře, nemůžeme na dobrý výsledek pomýšlet,“ posteskl si trenér Hradce David Horejš po porážce 0:1 v zápase s Plzní. Trenér David Horejš z Hradce Králové. Ve zmíněných šancích se postupně ocitli Vlkanova v prvním poločase a Juliš ve druhém. Tyč zabránila ve skórování Grigerovi. „Čekáme, že hráč jeho kvalit to vyřeší trochu jinak, než že to kopne doprostřed branky,“ komentoval Horejš šanci Vlkanovy, jenž běžel na plzeňského brankáře Jedličku zcela sám, zakončení ale dalo gólmanovi šanci a ten ji využil, branku uchránil. Juliš zase nedal gól poté, co soupeřova hráče šikovně obral o míč a poté byl také před Jedličkou zcela sám. Pak ale ukvapeně hned zkusil brankáře přehodit a svým pokusem jeho branku minul. „U obou platí, že nevybrali správné řešení. Dobří hráči je vybírají,“ poznamenal trenér.