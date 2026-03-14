Ale také myslivec, rybář a kluk z motorkářské rodiny, který byl dávno před fotbalovou kariérou třeba i vicemistrem republiky v bikrosu: „Odmala jsem měl hodně energie a vybíjel ji, kde se dalo.“
Předloni dokonce pod trenérem Ivanem Haškem nakoukl do reprezentace a v létě chystá jeden životní přestup. Přijde po něm i ten vysněný fotbalový?
„V Hradci jsem spokojený, ale uvidíme, co přijde,“ říká. Láká ho zahraničí, v pětadvaceti už třetí sezonu patří mezi výrazné brankáře ligy, přesto toho pořád stíhá dost i mimo hřiště.
Když v Chýnově na Táborsku vstoupí do průjezdu rodinného domu, kde vyrůstal, fotbal najednou střídá úplně jiná, ale rozhodně ne jediná vášeň – motorky.
Byl jsem připravený jak Old Shatterhand se zbraní u pasu. Prase umřelo tak metr a půl ode mne. Selhaly mu orgány a padlo k zemi. Úplně jsem se klepal.