Posila pro Ligu mistrů, Plzeň získala reprezentanta Vlkanovu

„Je to hráč, který si drží dlouhodobě vysokou výkonnost, je produktivní, a navíc je využitelný hned na třech postech v ofenzivě. Svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu a nyní zkvalitní i naši ofenzivu,“ pochvaluje si plzeňský trenér Michal Bílek.

Končí přestupová sága, která se táhla už od konce minulé sezony. Právě tehdy Vlkanova vyjádřil přání odejít z klubu, v němž působil od žákovských let.

Společně s ligovým nováčkem prožil životní sezonu zakončený senzačním šestým místem a pozvánkou do národního týmu. I proto v sedmadvaceti letech cítil, že je čas se posunout výš.

Zvlášť, když kolem něj kroužily všechny tři největší české kluby.

Slavia ho dokonce v nadstavbě ukázala na čestné tribuně, ale ke konkrétní dohodě klubů nedošlo, Sparta si zase v týmu Hradce Králové vybrala raději obránce Mejdra.

Mistrovská Plzeň až do minulého týdne, kdy si postupem do Champions League zajistila příval milionů, čekala opodál.

„Jsem nadšený, že to vyšlo a můžu se ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc, než přijít do klubu, který teď vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů. Je to nádhera,“ řekl Vlkanova.

„Jsem rád, že se podařilo všechno uzavřít a můžeme Adama přivítat v našem klubu. Přesvědčil nás svými výkony a přeju mu, aby na ně navázal a stal se důležitým členem týmu, předpoklady pro to určitě má,“ řekl sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

V mezidobí Vlkanovovi nedopadl ani přestup do zámoří, a tak nový ročník zase načal v Hradci.

Betano, nový partner klubu Sázková kancelář Betano se stala prémiovým partnerem fotbalové Viktorie Plzeň. Podle zákulisních informací bude do rozpočtu úřadujícího českého mistra přispívat částkou 30 až 40 milionů korun ročně. Stává se druhým nejvýznamnějším sponzorem Viktorie. Prvním zůstává generální partner Doosan Škoda Power. Strojírenská společnost, jejíž jméno je i v názvu plzeňského stadionu, spolupracuje s klubem už 16 let. „Význam podpisu smlouvy s Betanem bych rozdělil do dvou oblastí. Zaprvé je to pro nás čest, že se můžeme připojit k pomyslné rodině klubů takového významu, jako jsou Porto, Benfica a další velké týmy s velkou historií. Zároveň je pro nás toto partnerství důležitým momentem z hlediska zajištění ekonomické stability klubu,“ uvedl šéf klubu Adolf Šádek.

„Dělám všechno pro to, abych byl s týmem co nejúspěšnější,“ vykládal na startu sezony, když pomohl ke slavnému skalpu pražské Slavie (1:0).

S kapitánskou páskou odehrál v úvodních pěti kolech téměř všechny minuty, předminule pomohl gólem k výhře na Bohemians a o víkendu se proti Olomouci blýskl i parádní akcí před vítěznou trefou Kodeše.

Má pověst mazaného dribléra, jenž umě řeší situace na dohled pokutového území soupeře. Je produktivní, důrazný, cílevědomý. A teď má v Plzni jedinečnou šanci na Ligu mistrů.

Už příští týden ve středu Viktoria nastoupí v Barceloně.

Pro Vlkanovu, který měsíce čekal na rozuzlení, je to odměna i obrovská výzva. Loni se v domácí soutěži podepsal bilancí 8+8 pod šestnáct branek a nyní se zkusí prosadit v nabitém kádru mistra. Jeho oblíbený post? Kraj zálohy či podhrot.

Bude to mít těžké, protože plzeňská sestava je stabilní, trenér Bílek do ní sáhne jen v případě, pokud chce některé hráče šetřit nebo ho k tomu donutí zranění či disciplinární trest.

Vlkanova by na pozici podhrotového hráče mohl zastoupit Jana Klimenta, který minulý týden nedohrál odvetu play off Ligy mistrů a se zraněným stehenním svalem může marodit několik týdnů.

Vlkanova je jedenáctou posilou v současném přestupním termínu. Brankář Jedlička z Dunajské Stredy je týmovou dvojkou, do obrany Plzeň přivedla reprezentanta Jemelku z Olomouce a slávistu Tijanyho, do zálohy Cadua z Pardubic, Pilaře z Jablonce a Qoseho z Karviné, kterému však minulý týden smlouvu rozvázala za jeho extempore v utkání třetiligové rezervy, kdy vrazil do sudího a dostal trest na čtyři měsíce.

Z ofenzivních hráčů přišli slovenský reprezentant Jirka z Ovieda, statný útočník Bassey z Ferencvárose, Kliment z Wisly Krakow a Dedič z Třince.