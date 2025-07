Hradecký útočník Vlkanova: Karviná nás měla přečtené, čekáme od sebe víc

„Bohužel jsme nenavázali na výkon v Praze na Slavii, Karviná vyhrála zaslouženě,“ uvedl hradecký útočník Adam Vlkanova, jediný střelec hradeckého týmu v zápase.

Velké zklamání po remíze a výkonu v Edenu?

Hodně velké. Měli jsme nějaká očekávání, nejen my, ale asi všichni lidi tady.

Co bylo podle vás špatně na výkonu Hradce?

Zatímco Karviná kombinovala a držela míč, my jsme se většinou snažili nakopávat balony bez nějaké kombinace. I když jsme nehráli dobře, nějaké šance jsme si stejně vytvořili, ale bylo to od nás málo. S týmem, co máme, tak musíme hrát líp.

Karviná se prosazovala hned od začátku zápasu, jako první dala gól, na který jste ale vy za pět minut krásnou trefou odpověděl. Ve hře vám to ale moc nepomohlo, Karvinou to nezastavilo. Proč?

Myslím si, že si Karviná dobře načetla zápasy, co jsme s nimi hráli na konci minulé sezony, a dokázala toho využít.

V čem například?

Třeba jak jsme je napadali, teď měli na všechno spoustu času, protože se nám to tentokrát nedařilo. Dopřáli jsme jim, aby mohli držet dlouho míč, dařilo se jim to a pro nás bylo těžké z toho i po tom vstřeleném gólu přepnout. Takže my jsme míč na kopačkách moc neměli. Z naší strany to byl takový jednoduchý fotbal proti fotbalu s míčem u nohy.

Co možné podvědomé myšlenky poté, co jste Karvinou na konci minulé sezony dvakrát porazili, k tomu dobrý výkon a výsledek na Slavii?

To si nemyslím. Je pravda, že i přesto, že hraje velmi dobře, jsme si na ni věřili, ale to by spíš mělo pomoct nám, oni se spíš měli bát nás. Abychom na ně zatlačili, od začátku do nich šlapali, abychom šli napadat nahoře, abychom je nepustili do kombinační hry, kterou chtějí hrát. Bohužel se to vůbec nestalo.

Váš gól, kterým jste vyrovnal na 1:1, byl ale parádní, potěšil?

V té chvíli ano, jsem rád, že mi to tam padlo takhle na začátku sezony. O to víc mě mrzí, že to nevedlo ani k jednomu bodu, takovýhle gól si to zasloužil. Takový ale je fotbal, občas vyhrajeme, občas prohrajeme. Tak to je, my ale od sebe čekáme víc.