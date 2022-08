První zápas, asistence, jasná výhra. Hned se mi uvolnily nohy, hlásil Vlkanova

Snový začátek nového angažmá! „Kde mě budou trenéři potřebovat, tam budu hrát,“ hlásil po vítězství 3:0 nadšeně sedmadvacetiletý záložník Vlkanova, ještě v minulém kole opora Hradce Králové.

První zápas, hned asistence. Jaká byla premiéra v dresu Viktorie?

Hrálo se mi dobře. Branka hned v první minutě nám hodně pomohla, i mně osobně se uvolnily nohy. Jsem opravdu rád, že jsme zápas takhle zvládli a vyhráli 3:0.

Byl jste překvapený, že vás trenér Bílek rovnou zařadil do základní jedenáctky?

Já jsem byl rád. Je lepší být hozený do vody, než čekat na šanci. Člověk nemůže nad ničím přemýšlet a jde do toho. Jsem šťastný, že to takhle bylo, krásně to dopadlo.

Celý den byl pro vás poměrně hektický, že?

Hodně hektický. Měl jsem mediální povinnosti, focení, rozhovory. Poté mě čekalo probírání taktiky a dalších věcí společně s trenéry. Bylo toho dost na zapamatování, abych věděl, co a jak. Snad se to povedlo. Určitě tam je prostor pro zlepšení, ale hlavní je vítězství.

Viděl jste na sobě nějaké nedostatky?

Vždycky se dá něco zlepšit. Bylo tam pár ztracených míčů, občas jsem mohl trochu lépe napadat. To jsou věci, které si řekneme s trenéry.

Zkoušel jste i střelu z vlastní poloviny hřiště, gólman Slovácka byl hodně vpředu. Věřil jste, že míč zaplave do branky?

Já jsem si byl vědom toho, že se bude pravděpodobně pískat faul. Stejně jsem to zkusil. Ale tušil jsem, že se bude pískat, takže to byla jen taková zkouška.

Jak vám sedí plzeňský styl a pozice na podhrotu?

Dost věcí je tady v Plzni podobná jako v Hradci. Pro mě to není žádná velká změna. Na podhrotu jsem hrával. V podstatě je mi jedno, jestli hraji zleva, ze středu nebo zprava. Kde mě budou trenéři potřebovat, tam budu hrát. Hlavní pro mě je být na hřišti.

Poslední dny pro vás musely být i psychicky velice náročné. Těšil jste se, až všechno skončí?

Jsem strašně rád, že to dopadlo takhle. Že jsem v Plzni, v obrovském klubu. Hned po prvních dvou dnech vidím, jak obrovský rozdíl mezi Plzní a Hradcem je. Jsem strašně rád, že jsem se mohl posunout o krok výš. Doufám, že se nám bude společně dařit.

Číslo osm, které jste měl v Hradci, jste vyměnil za 88.

Osmička je bohužel vyřazená po Davidovi Limberském. Takže jsem si k osmičce přidal ještě jednu.

Z Hradce Králové do Ligy mistrů. Je to raketový posun?

Uvědomuji si to, je to rychlé. Jako malý jsem měl dva sny. Dostat se do reprezentace, to se mi povedlo na posledním srazu. A Ligu mistrů. Můžu poděkovat klukům, kteří ji tady vybojovali. Je to jejich zásluha a já se musím pokusit jim to vrátit jak v domácí soutěži, tak v Lize mistrů. Jsem nesmírně rád, že u toho můžu být.

Příští týden vás čeká utkání na Camp Nou proti Barceloně, která je teď ve formě. Dokážete si to už představit?

Dokážu si to představit. Vypadá to na spoustu běhání bez balonu. I takové zápasy se dají vyhrát. Proč očekávat prohry, když bychom to mohli zvládnout i bodově?