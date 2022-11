Ať je pořád čtvrté kolo, smál se po gólu plzeňský záložník Vlkanova

„Je to určitě zajímavost. Bylo by fajn, kdyby se furt psalo čtvrté kolo,“ usmíval se 28letý záložník Viktorie po středeční dohrávce proti Brnu. Jeho trefa z 24. minuty, za Plzeň premiérová v nejvyšší soutěži, rozjela skóre, které se nakonec zastavilo na jasné výhře 4:0.

Aby toho nebylo málo, branku proti Bayernu Mnichov v Lize mistrů jste vstřelil rovněž ve čtvrtém kole základní skupiny. Vidíte, to mi nedošlo. (úsměv) Jsem hlavně rád, že mi to tam za Viktorku konečně spadlo v lize. Každý gól potěší, ale to nejdůležitější je, že vyhráváme a získáváme body.

Ke gólu vám pomohla chyba Šurala, který hlavou mizerně zahrál malou domů. Tušil jste, že taková situace může nastat?

Tušil jsem, že to takhle bude dávat gólmanovi. Šel jsem do toho na blind a doufal, že ta hlavička bude krátká. A ukázalo se, že jsem udělal dobře. Pak to bylo jen o tom, jestli stihnu míč před brankářem a trefím branku.

Máte už jistotu, že přezimujete v tabulce na první pozici. Mluví se v kabině i o obhajobě titulu?

Ještě je před námi spousta kol. Jsme rádi, že jsme první a věřím, že náskok po posledním kole zůstane minimálně čtyřbodový. A uvidíme, co se na jaře bude dít. Většina lidí nám nevěřila, že podzim takhle zvládneme, ale my dokazujeme, že je tady velká síla.

Je to i pro vás nejlepší podzim kariéry?

Určitě v tom, že jsem mohl hrát Ligu mistrů, ukázat se v reprezentaci, v lize jsme na čele. Skvělý půlrok. Doufejme, že to tak bude pokračovat a my jako Plzeň se budeme držet tam, kde jsme.

V neděli uzavřete letošní rok proti Pardubicím. Je to pro vás jako bývalého hráče Hradce Králové o něco větší motivace?

Hlavní motivace je vyhrát a získat tři body. Derby jsem jako Hradečák moc nevnímal. Já mám půl rodiny z Pardubic, půlku z Hradce. Fanoušci to samozřejmě řeší, ale pro mě to byl vždycky zápas jako každý jiný.

Sil máte ještě dost?

Únava stoupá, ale ještě to musíme dotáhnout. Pak si odpočineme.