„Do toho zápasu jsme vstoupil odlišně oproti tomu domácímu (1:0), v němž nám první poločas vůbec nevyšel,“ komentoval Vlkanova výhru na karvinském stadionu. „Dopředu nám vycházelo v podstatě všechno. Měli jsme spoustu šancí a tři hned v první půli proměnili, což se nám v sezoně moc nedařilo.“

A ještě jste se s Ondřejem Mihálikem a Tomem Slončíkem předháněli, kdo dá hezčí gól.

Vyšlo to pěkně, ale z větších šancí, když jsme šli sami na branku já i Ondra, jsme paradoxně neuspěli. Z těžších situací jsme góly dali a jsem rád, že se trefil i Pišta (Mihálik), protože na gól čekal dlouho (22 zápasů – pozn. red.). Jeho hlavě to pomůže.

Dva góly v jednom utkání jste už dal poněkolikáté. Co tak přidat třetí?

Dneska k němu bylo asi nejblíže, ale aspoň mám metu do dalších zápasů, do dalších sezon (usmál se). Hlavně mě těší, že jsme utkání s Karvinou zvládli a ještě po dobrém výkonu.

Vy jste v tomto ročníku ligy se sedmi góly nejlepším střelcem mužstva. Můžete být spokojený?

Jsem rád, že jsem nějaké góly dal, ale mohlo jich být více, spoustu toho spálím. Nepadalo mi to tolik, jak bych chtěl. Ale statistiky, které mám, jsou v pohodě. Jen je musím udržet.

Takže váš návrat do Hradce Králové před touto sezonou z Plzně se vám vyplatil?

Za tím, proč jsem se vracel, byla spousta věcí. Chtěl jsem hrát doma a v klubu, který je mi blízký. Všechny tady znám, mám tady rodinu, takže jsem rád, že to vyšlo a že jsem nepřišel jen tak něco dohrát. Chci dál bojovat za Hradec.

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Adama Vlkanovy v utkání proti Karviné-

Vaši fandové během utkání skandovali: Zrušte nadstavbu. Jak ji vnímáte?

Je to takové zvláštní, o nic extra se nehraje, ale když už ty zápasy jsou, tak každý chce vyhrávat. I když už nejde o tolik jako minulou sezonu, kdy sedmý tým měl ještě šanci bojovat o Konferenční ligu (s pátým mužstvem elitní skupiny – pozn. red). Ale chápu, že to bylo vůči tomu lépe umístěnému celku, který měl třeba o patnáct bodů více, nespravedlivé, protože mohl v jednom zápase přijít o evropský pohár. Ale těžko říct, jak to změnit.

Co byste navrhoval?

Třeba by se liga v nadstavbě mohla rozdělit na dvě poloviny. To by každý měl o dva zápasy více. Pro týmy nahoře by to mohlo být složitější vzhledem k tomu, že hrají i evropské poháry, ale mají široké kádry, takže by to zvládly. Ale jsem malý pán na to, abych něco vymýšlel.

Soupeře o sedmé místo se dozvíte v neděli. Je vám jedno, zda to budou Bohemians Praha 1905, nebo Liberec?

Asi to tolik neřešíme, ale zřejmě to bude Bohemka, která by už náskok z prvního zápasu neměla ztratit (první duel s Libercem vyhrála 4:1 – pozn. red.). A bylo by to fajn, protože s Bohemkou bychom hráli odvetu doma, takže bychom si konec sezony mohli užít s našimi fanoušky.