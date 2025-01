Ševínský o návratu: Obrovský skok, ale Sparta se neodmítá. Chci se o ni poprat

„Na velké hodnocení je brzy, ale pořád mám určitě na čem pracovat,“ vnímá dvacetiletý obránce, který už stačil odkopat poločas v pátečním přípravném utkání proti Malmö (3:1). „Vidím na sobě, že je co zlepšovat.“

Adame, co vám půlrok v Liberci dal?

Posunul mě po lidské i herní stránce. Otrkal jsem se, skok z béčka do ligy mi určitě prospěl. Šel jsem od rodiny, bydlel poprvé sám v bytě s přítelkyní, naučil se starat sám o sebe co se týče jídla nebo regenerace. Od starších kluků v kabině jsem okoukával třeba i to, jak se k sobě chovají, o čem se baví. Velký posun ve všech ohledech. Moc si vážím toho, že mi Liberec dal takovou šanci.

Teď se můžete posunout ještě dál?

Uvidíme, skok je obrovský. Už jenom v hráčské kvalitě. V Liberci jsou taky skvělí fotbalisti, ale úroveň ve Spartě je samozřejmě ještě vyšší.

Byla první ligová půlsezona podle vašich představ?

Šel jsem tam s tím, že bych chtěl odehrát všechny zápasy, což se mi téměř splnilo. Vynechal jsem jen dva kvůli zranění. Takže celkově povedený půlrok.

Proto si říkám: chtělo se vám zpátky na Letnou?

Nerozhodoval jsem se sám. Bavil jsem se se sportovním ředitelem Rosickým, jestli šance na návrat vůbec existuje, a když se mě zeptal na názor, řekl jsem, že rozhodně mám zájem. Že se chci o Spartu poprat. A že Sparta se neodmítá.

Trénink sparťanských fotbalistů na soustředění ve španělské Marbelle.

Trenér Kováč vás v Liberci přirovnával ke sparťanskému kapitánu Panákovi. Trefil se?

Já se tak necítím. Principy hry, kterých jsem se v Liberci držel, jsou možná podobné, jako ty, kterými se řídí on, náš styl se asi trochu podobá. Ale já jsem Ševínský. Filip je výjimečný fotbalista, já jdu svou cestou.

Kam by se měla stočit na jaře?

Chtěl bych si ve Spartě připsat aspoň jeden start. Co bude dál, to uvidíme.

Jak se vám zatím líbí v Marbelle?

Zázemí je nadstandardní, nemůžeme si vůbec na nic stěžovat. Perfektní. Tréninky si užíváme, počasí je super, určitě lepší než v Liberci, kde sněží... Koukal jsem na záznam, jak hráli kluci proti Žižkovu, asi už se taky těší, až vyrazí do tepla.