Budoucnost Sparty zazářila. I když to mohlo být lepší, míní Karabec

Aby ne!

Vždyť šikovný sparťan, který nastoupil v lize teprve poprvé v základní sestavě, předvedl výtečný, sebejistý výkon. Že by se mu z takové příležitosti rozklepala kolena?

S tím na Karabce nechoďte.

„Malá nervozita tam byla, ale snažil jsem se ji co nejvíc odbourat,“ líčil do kamery klubové televize. „Když jsem nervózní, hraje se mi hůř, než když jsem v klidu.“



Soudě dle středečního představení na Letné odboural nervozitu velmi brzy po úvodním hvizdu.

Už v jedenácté minutě byl u první branky zápasu, právě on uvolnil Davida Moberga Karlssona, který následně nahrával střelci Liboru Kozákovi.

„Jeho talent a potenciál vidí úplně všichni. Jestli bude pokračovat jako dneska, bude z něj velký hráč,“ uvedl Kozák.



Karabec si často říkal o balon, nebál se hrát, zkusit nečekané řešení. Jako když chvíli před pauzou vymyslel parádní kolmici na Michala Trávníka, jemuž ve skluzu chyběly centimetry.

Sparťanská šestatřicítka proti Opavě vyčnívala, ačkoliv do prvoligového utkání zasáhla teprve popáté.



Ta lehkost s míčem u kopačky, odvaha, hlava nahoře.

„Nemůže mě překvapit, znám ho už z béčka,“ reagoval kouč Kotal. „Velmi dobře pracuje s míčem, je na něm velmi silný, věří si, to je důležité. Samozřejmě ještě sbírá herní zkušenosti, ale to se časem dostaví.“

Karabec si k prvnímu ligovému zásahu, který zaznamenal na konci května v Karviné (4:1), připsal také premiérovou asistenci: na druhý gól Martina Frýdka.



Po narážečce s Adamem Hložkem s jakoby samozřejmou lehkostí obešel opavského záložníka Jana Schaffartzika a načechral na zadní tyč ukázkový pas.

„Zkusil jsem se přes toho obránce dostat, protože jsem věděl, že za ním nikdo nebude a že mě nemůže úplně faulovat. Když jsem se přes něj dostal, zahlédl jsem Frýďase na zadní tyči. Tak jsem mu to zkusil lobnout a povedlo se,“ líčil Karabec s klidným výrazem.



Sparťanský teenager působí, že si z ničeho hlavu nedělá. Na začátku sezony teprve skočil z dorostu do třetiligové rezervy, v zimě jej vzali do přípravy s áčkem, kde už zůstal. Fotbalový život se mu mění rychleji, než si dokázal představit.

„Určitě!“ kývl s úsměvem. „Jde to hodně rychle. Snažím se to nějak chytit a snad to bude dobré,“ pokračoval.



Karabec svým výkonem uchvátil i opavského trenéra Jiřího Balcárka, který ocenil, že hráč v jeho věku hraje ligu.

„Jeho nasazení do sestavy jen kvituju, je to budoucnost. Hrát v šestnácti nejvyšší soutěž takovým způsobem...“

Přitom Karabec se sebou zcela spokojený nebyl.

„Jsem samozřejmě rád, že jsem dostal šanci. Ze začátku jsem se rozkoukával, zvykal jsem si a postupně jsem se do hry, myslím, dostal,“ hodnotil se nesměle. „Ale bylo tam pár ztrát a mohlo to být lepší.“



Tak to se Sparta a celý český fotbal má na co těšit.