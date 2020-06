Bravo Adam. Teenager Karabec, další fotbalový úkaz ze Sparty

Není nejmladším střelcem v historii fotbalové ligy, ale na svůj první gól potřeboval nejmíň času. Podle oficiálních statistik skóroval ve chvíli, kdy v nejvyšší soutěži hrál celkově desátou minutu.

V nastavení rozhodnutého nedělního utkání v Karviné převzal míč od dalšího náhradníka Vindheima, prvním dotykem si ho posunul na levačku a přes obránce Rundiče vypálil na zadní tyč přes brankáře Bolka.

„Vysněný nástup,“ líčil Karabec. Stvrdil vítězství 4:1. „Bravo Adam,“ přispěchal s gratulací veterán Costa, když Karabec dával rozhovor pro klubovou televizi, a chytil ho kolem krku.

„Ta situace byla jako dělaná na to, abych si to vzal buď jeden na jednoho, nebo vystřelil ještě před tím obráncem,“ vykládal.

Nepůsobil nesměle. Přitom ještě ve čtrnácti nastupoval především ve své kategorii, v níž všechny viditelně převyšoval.

Jako patnáctiletý hrál v základní sestavě v celostátní dorostenecké lize sedmnáctiletých. A když ho trenér Kopáňko vytáhl do devatenáctky, výrazně pomohl vyhrát duel v Plzni (3:2), v němž Sparta po půli 0:2 prohrávala. Karabec naskočil po přestávce a dal dva góly.

Od loňského léta byl součástí devatenáctky, postupně se posunul do třetiligové rezervy a pomalu nakukoval do áčka. V lednu ho vzali do přípravy, odletěl na soustředění a už zůstal.

Zápasové vytížení měl mít především v třetiligové rezervě, ale když v březnu kvůli koronaviru byla sezona neprofesionálních soutěží předčasně ukončena, zbylo mu jen sparťanské áčko. „Když občas naskočím, nebude to problém,“ podotkl.

Poprvé naskočil v druhém jarním kole v Olomouci, střídal v 88. minutě za nepříznivého stavu 0:1. S nastavením pobyl na trávníku celkem osm minut, na výsledku nic nezměnil. V Karviné ho trenér Kotal poslal do hry po vypršení devadesáté minuty.

A zrodil se třetí nejmladší střelec v historii samostatné české ligy. „Jsem rád, že mě nepřekonal, že nejmladším zůstávám já,“ říkal se smíchem Karabcův spoluhráč Adam Hložek, který je o necelý rok starší a rovněž dal v neděli gól.

Mimochodem, ještě nikdy se nestalo, aby v jednom ligovém utkání skórovali za mužstvo dva hráči do osmnácti let. „Data narození máme spolehlivě v databázi tak od poloviny 70. let. Od té doby se tak stalo pouze dnes v Karviné,“ píše server csfotbal.cz, který se historií zabývá.

Hložek dal svůj první ligový gól ve věku šestnácti let, sedmi měsíců a patnácti dnů. Bylo to v minulém ročníku proti Plzni (4:0), hlavou v desáté minutě otevřel skóre. Při svém devátém startu v lize.

O tři dny překonal Tomáše Pilíka, který se trefil v srpnu 2005 za Příbram proti Brnu ve svém šestém ligovém startu.

Třetí místo dosud držel další sparťan Václav Kadlec. Když mu bylo šestnáct let, jedenáct měsíců a 14 dnů, na Letné rozhodl třaskavý souboj proti Baníku Ostrava. Jako střídající hráč dostal šanci poosmé.

Je pikantní, že v žebříčku nejmladších střelců ligy má na prvních čtyřech místech tři hráče zrovna Sparta. Největší klub, na který jsou kladeny logicky největší nároky a od nějž se nejvíc očekává.

Sparta ráda ukazuje své talenty, teenagery. Ráda se chlubí tím, jak pracuje její akademie. Vedle Hložka s Karabcem je v áčku ještě Drchal. Ligu pravidelně hrají na hostování Plechatý, Pulkrab či Havelka. V nedávné minulosti v hodně mladém věku vytáhla Dudla, Hybše, předtím Krejčího či Zemana. A ještě dřív třeba Rosického...