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Chance Liga 2026/2027

Karabec kapitánem Sparty. Je úplně jiný než před dvěma lety, prohlásil Priske

Václav Havlíček
  18:10
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu.

Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

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Leckdy to v uplynulých letech vypadalo, že v kabině Letenských nemá místo. Možná i on sám zatoužil fotbalovou Spartu opustit a vymanit se tak ze „zajetí“ hostování. Teď je vše naopak. Adam Karabec je novým kapitánem Sparty. Pražský klub to oznámil v pátek na svém webu.

„Každý klub potřebuje mít kapitána a své lídry. Když nás v tomto přestupovém období opustili Šulo s Asgim, bylo zapotřebí celou kapitánskou skupinu znovu poskládat a najít nového lídra, který bude vést nejen tým, ale svým způsobem i celý klub,“ citoval klubový web trenéra Briana Priskeho.

Dnes 23letý Karabec debutoval za A tým Sparty už v šestnácti letech. Psal se rok 2020 a nakonec musel ještě po boku Hancka, Dočkala či Kangy kousat porážku 0:1 na hřišti olomoucké Sigmy.

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Od té doby nasbíral blonďatý záložník dalších 111 ligových zápasů v rudém dresu, nikdy se však nedokázal trvale usadit v základní sestavě. Zápasy v A týmu prokládal starty v béčku, hostoval v druhé německé bundeslize, loni se vydal na zkušenou do Lyonu.

Ve Francii se mu zpočátku dařilo, francouzský klub ale nakonec Karabce natrvalo nekoupil a on se vrátil do Sparty.

Tu teď po odchodu Lukáše Haraslína a Asgera Sörensena povede jako kapitán. „Kara je sparťanský odchovanec, který prošel naší akademií a má v sobě klubovou mentalitu. Za poslední dvě sezony v Hamburku a Lyonu výrazně dospěl a vrátil se jako zralejší hráč i člověk. I přes svůj mladý věk toho má za Spartu odehráno opravdu hodně a patří k jádru, na kterém chceme stavět. Kapitánská páska je logickým vyústěním jeho cesty,“ řekl sportovní manažer Tomáš Sivok.

I Karabec už svoji roli vnímá jinak. Během léta prohlásil, že je připravený ve Spartě zůstat, jakkoliv se – ostatně jako poslední léta – mluvilo o jeho odchodu.

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„Herně si určitě jako lídr připadám. Ale už i trenérovi jsem říkal, že bych na začátku asi dělat kapitána nechtěl,“ připustil Karabec. „Jenže jak jsem postupně celý tým poznal a zjistil, jak funguje a jaké mám kolem sebe kluky, myslím si, že by to problém nebyl,“ prozradil o víkendu po vítězeném zápase s Artisem Brno, kde měl rovněž pásku na ruce.

Teď ji ovšem dostal natrvalo.

„Pro mě je to dnes úplně jiný Kara, než jakého jsem znal před dvěma lety. Dokáže se postarat sám o sebe, je zodpovědný, ale zároveň je to člověk v kabině velmi oblíbený. Je pořád pozitivní a dobře naladěný. Zároveň chce vyhrávat a chce tým vést,“ chválil Priske.

Jak úspěšná bude „Karabcova“ éra?

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1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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