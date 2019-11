Hlavně se vyvarovat chyb, velí před derby s Karvinou ostravský Jánoš

Od tohoto týdne Adam Jánoš už naplno trénuje s mužstvem. „Doufám, musím zaklepat, že už jsem zdravý,“ řekl defenzivní záložník.

Urychlí vyloučení Milana Jiráska v minulém ligovém utkání se Slavií váš návrat do sestavy?

To se uvidí. Nějaké alternativy máme. Na ten post ke konci zápasu se Slavií, na toho defenďáka, naskočil Vašek (Procházka). Spíše jsem počítal, že bych se na zápas s Karvinou ještě podíval z lavičky. Jsem už v plném tréninku, ale záležet bude na tom, jak to složí trenér.

Připravený jste?

To ano, s klukama už normálně trénuji.

Mluvil jste o možných variantách, kdo by mohl hrát ve středu zálohy, ale ryzí středopolaři vám chybějí.

K tomu ještě Hrubas (Robert Hrubý už opět trénuje, takže o nic vážnějšího nešlo.) musel střídat o půli se Slavií, takže nás tam momentálně moc není. Jiras (Jirásek) dostal červenou, Kalda (Kaloč) je po antibiotikách, takže střeďáků opravdu nemáme dost. Počítáme každou nohu.

Čeká vás Karviná, která čtyři zápasy za sebou nevyhrála a trápí se v koncovce. Nesvádí to k podcenění?

To rozhodně ne. Žádný tým nemůžete podcenit. Karviná má svou kvalitu, má dobré hráče. Nějaké šance si vytvářejí, akorát nedávají góly, takže musíme utkání brát zodpovědně. Slova o nějakém podcenění nemohou vůbec padat. Do derby půjdeme naplno.

Bude těžké otřepat se z předchozí prohry 0:4 na hřišti Slavie?

Předtím jsme doma nad nimi v poháru zvítězili 2:0, což by nás mělo posílit. Zápas na Slavii ovlivnil první gól, ale nejvíc asi střídání Hrubase do poločasu, protože tam fakt nebylo koho dát. Stáhl se tam Damé (Diop), který ale není střední záložník, takže jsme ve středu měli větší díry a ani dopředu jsme toho moc neudělali. Maximálně jeden dva brejky, které jsme však nevyřešili.

Je pro vás varováním minulé domácí ligové utkání s Olomoucí, v němž jste ve druhé půli polevili a v závěru ztratili vedení 2:1?

To stoprocentně, ale nevím, jestli šlo o polevení. Olomoučtí vystřídali útočníka, hráli jednoduše nahoru a srovnali. Neříkám, že Karviná bude mít podobný styl, ale je to derby. Minule jsme se s nimi doma trápili (1:1). Takový zápas je i pro Karvinou úplně jiný než ostatní.

A k tomu vám budou chtít vrátit domácí porážku 1:2 z druhého kola, kdy doplatili na spoustu zahozených šancí, že?

Šance měli, neproměnili. A to je trápí celý podzim. My se hlavně musíme vyvarovat osobních chyb a hrát vzadu na nulu.