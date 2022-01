Chci pomoci Karviné k záchraně a rozehrát se, tvrdí záložník Jánoš

„V Baníku jsem se do sestavy nedostal a v Karviné mám možnost znovu hrát,“ řekl Jánoš. „Velkou roli hrálo i to, že tým trénuje Bohumil Páník. Znám ho a on mě. Oba víme, do čeho jdeme.“

Adam Jánoš v podzimní části první ligy nastoupil za Baník jen v šesti utkáních, ale jen dvakrát v základu. Ani jeden duel neodehrál celý.

Měl jste i jiné nabídky než Karvinou?

Bylo jich více, ale Karviná přišla jako první a tady v kraji jsme s rodinou tři a půl roku. Zvyknul jsem si, takže jsem tady rád. I z rodinných důvodů je pro mě lepší jít do Karviné. Chtěl bych jí pomoci k záchraně. Doufám, že se to podaří.

Řešíte ještě i možnost odejít někam do zahraničí?

Ještě tam nějaká možnost je. Dali jsme si deadline. Ve chvíli, kdy se pojede na soustředění do Turecka (22. ledna), už chce mít trenér jasno. Jsme dohodnutí, že kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, řešili bychom ji. Ale půl roku jsem skoro nehrál, což mi moc nepomohlo. Teď je čas se rozehrát.

O čem bude půlrok v Karviné, pokud zástupci obou klubů vaše hostování dotáhnou?

O karvinské záchraně, ale i tom, abych se rozehrál, protože budu hrát také o svou další kariéru. Ale nebudu se soustředit sám na sebe. Když budeme hrát dobře, měl bych vyniknout i já.

Zatímco v Baníku jste na podzim ze základu vypadl, v Karviné by na vás měli hodně spoléhat.

Jo, ale neříkám, že s tím počítám. Jsou tady i další hráči. Musím bojovat o flek. Ale je to o mně. Samozřejmě chci hrát, chci pomoci Karviné. Navíc když mi v létě v Baníku končí smlouva.

Jste připravený, že byste měl být vůdčí postavou mužstva?

Nejsem takový ten vyložený vůdce ve hře, že bych sám něco zlomil, to asi ne, ale mohl bych pomoci zlepšit komunikaci v týmu. Ta tady chybí. I vzhledem k tomu, že tu je více cizinců. Tým potřebuje stmelit, aby na hřišti jeden za druhého makal více. První přípravný zápas (s Baníkem 2:5) ukázal, že je na čem pracovat.

V Karviné je hodně cizinců. Nebude problém s komunikací?

Ne. Česká slova se oni naučí, my umíme anglická, není to nic složitého říct levá, pravá nebo left, right... Je potřeba se více semknout. Příprava teprve začíná, takže doufám, že se postupně budeme zlepšovat.

Kvalitní fotbalisté ale v týmu jsou, ne?

Samozřejmě. Každý však umí běhat, když to tak řeknu. Fotbalovost nestačí. Kdo sledoval konec podzimu, Karviná dostávala góly na konci zápasů, prohrávala o jeden gól, takže jde o to, zlomit to. A i teď v těch přátelácích. Musíme už vyhrát, ať hrajeme s kýmkoliv. Nevím, jestli ta deka na Karviné, vlastně už na nás, furt leží, protože na podzim se nevyhrálo.

Jak vidíte karvinské šance na záchranu?

Je to těžké. Je tam ztráta šesti bodů, ale jde o to, zvládnout třeba tři zápasy, a všechno může být zase jinak. Ve hře je ještě nějakých čtrnáct patnáct utkání i s nadstavbou. Důležité zápasy teprve přijdou a je třeba jít postupně.

Čím to, že jste v Baníku vypadl ze sestavy?

Rozehrál se Kaly (Kaloč), byl v reprezentaci, je to odchovanec. Chtějí na něm stavět. Neříkám, že to bylo zapříčiněno jen tím, ale měl formu. Na začátku sezony jsem nehrál i kvůli nějaké nemoci a pak jsem už jen zaskakoval. A ke konci podzimu jsem se vůbec nedostával na hřiště. Potřebovali tým doplnit ofenzivními hráči, takže jsem na zápasy ani nechodil.

Přitom jste do Baníku v červenci 2018 přicházel z Mladé Boleslavi jako velká posila. Co se změnilo?

Uběhlo tři a půl roku... Nevím, ale fotbal je takový. Všichni stárneme. Neříkám, že jsem nějaký dědek, ale jsou tam mladší. Kaly chytil šanci. Začal hrát dobře a já jsem roli náhradníka bral. Jen mě mrzelo, že jsem nedostal více příležitostí, ale dařilo se, trenér do toho nechtěl moc sahat. Možná tam hrál roli i nějaký můj pokles formy. Přestal jsem prostě hrát. Zjistili, že mě nepotřebují nebo že nejsem momentálně tak důležitý.

Až někdy budete vzpomínat, jak na tom bude Baník?

Jsem tady rád. Fakt jsem si za ty tři a půl roku zvyknul. Je to asi nejdelší doba, kde jsem kdy byl, když neberu Spartu, kde jsem byl odmalička. Byl jsem tu rád, je tu dobrá parta. Vzpomínat budu hodně rád.

Je ještě možný váš návrat do Baníku, kde vám v létě končí smlouva?

Nezavrhuji to, ale protože mi končí kontrakt, tak to moc nevidím. V listopadu jsme něco ohledně smlouvy naťukli, ale pak se k tomu už nikdo nevrátil. Novou mi nenabídli, takže je to asi uzavřené.