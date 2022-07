Tajně jsem doufal, že se přestup povede. Jánoš chce v Bohemians hlavně hrát

Čerstvě třicetiletý defenzivní středopolař a odchovanec Sparty podotkl, že touží po významnějším herním vytížení. Chtěl se také vrátit na místo, kde vyrůstal.

„Pro Bohemku rozhodl především zájem trenéra. A taky to, že jsem preferoval návrat do Prahy, šlo to ruku v ruce,“ poznamenal Jánoš. „Jsem rád, že jsem tady. Tajně jsem doufal, že se přestup povede.“

Jablonec - Bohemians od 16 hodin ONLINE

V Ostravě mu po čtyřech letech vypršel kontrakt a i vzhledem k tomu, že za poslední ročník nasbíral včetně hostování v Karviné sotva pět set ligových minut, se nelze divit Jánošově touze po změně.

„Vyhodnotil jsem si, že je pro mě lepší být v pohodě v hlavě, být s rodinou a přáteli, než se za něčím za každou cenu honit. Jsem hrozně rád, že tohle angažmá vyšlo,“ zopakoval.

V Bohemians má poctivý bojovník na svém postu konkurenci, kromě klubové ikony Josefa Jindřiška, který v únoru oslavil 41. narozeniny, také někdejšího parťáka z mládežnické reprezentace Ondřeje Petráka.

Trenér Veselý nicméně o Jánošovi mluví jako o fotbalistovi, který bude pravidelně hrát.

„Je to hráč do základu, nebo na pomezí základní sestavy. Je velmi zkušený, jen se potřebuje dostat do zápasové kondice. Je to lídr a myslím, že naturelem, který má, do Bohemky patří,“ poznamenal kouč.

„Doufám, že bude vidět, že se sem hodím,“ usmál se Jánoš. „Nejvíc se těším na to, že začnu konečně zase hrát fotbal. Taky na prostředí, na místní fanoušky. Snad mě dobře přivítají a bude jich chodit hodně,“ prohlásil Jánoš, kterého hned na úvod sezony čeká pikantní střetnutí.

Po startu v Jablonci totiž do Ďolíčku ve druhém kole přijede Baník Ostrava.

„Utkají se dva dobré kotle, takže souboj na hřišti snad bude taky dobrý,“ těší se záložník.