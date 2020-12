Druhý poločas jsme nezvládli, řekl ostravský Jánoš po výhře

„Nevím kdy naposledy jsem se dostal do tolika střel,“ podotkl Jánoš, který se trefil ve 22. minutě. „Potěšilo mě, že jsme poměrně brzo vedli, protože jsme si v šatně říkali, že bychom už měli někdy dát tak brzo gól.“

Dodal, že moc gólů nedává, a navíc z takové blízkosti. A že o to víc každou svou trefu slaví. Tentokrát se však nijak zvlášť neradoval...

Musel si totiž na potvrzení branky počkat, jelikož čárový rozhodčí Matoušek odmával postavení mimo hru. Až videoasistent rozhodčího uznal, že k porušení pravidel nedošlo.

„Doufal jsem, že to gól bude, ale rozhodčí zvedl praporek hned, tak jsem se ani neradoval. Ale vyšlo to,“ řekl Adam Jánoš. „Byla to pěkná kombinace, kdy jsme soupeře přehrávali ze strany na stranu a pak se nám to vpředu otevřelo.“

Jen ho mrzelo, že Ostravští na výkon z prvního poločasu nenavázali po přestávce, po vyloučení Tomáše Necida, který dostal druhou žlutou kartu po tom, co loktem trefil Jaroslava Svozila.

„Druhý poločas jsme nezvládli, neplnili jsme to, co jsme si řekli. Za to bychom měli fanouškům poslat menší omluvu,“ podotkl Jánoš. „Snad si z té první půle něco odneseme do dalšího zápasu a budeme tak hrát dál.“

Čím to, že se Baník ve druhém poločase nemohl prosadit, navíc v početní převaze?

„Nevím, jestli jsme se báli o výsledek,“ přemítal Jánoš. „Ale že nám to nešlo bylo poznat i podle toho, jak jsme po sobě křičeli, protože jsme běhali někde jinde, než jsme měli. Naštěstí jsme to uhráli.“

Ostravští ustáli závěrečný nápor Bohemians i ve stále hustší mlze, která se od 77. minuty čím dál tím více snášela na hřiště.

„Přemýšlel jsem, zda mlha spadne ještě níž, ale utkání se dalo dohrát v pohodě. Půl hodiny po zápase to však bylo daleko horší,“ uvedl Jánoš. „Raději bych hrál dříve, protože to by možná bylo i o několik stupňů tepleji. To však nezáleží na mě.“