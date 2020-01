Jánoš dal gól z půlky hřiště. Při výkopu se na gólmany dívám, přiznal

Čas od času to Adam Jánoš zkouší. Když vidí, že je brankář vytažený až moc do pole, pokouší se přelobovat ho. „Jednou v poháru za Jihlavu jsem trefil břevno, jinak jsem z toho v zápase ještě gól nedal. Jenom na tréninku. Zvlášť v dnešní době, kdy gólmani všeobecně hrají dost vysoko a chtějí číst hru, není důvod to nezkusit,“ vyložil 27letý záložník Baníku.

Trefil se v sobotu na Maltě během semifinále tamního turnaje pro tři české a jednoho slovenského účastníka. Hned v 8. minutě úvodního zápasu proti Zbrojovce zachytil Jánoš přesně na půlící čáře nepřesnou brněnskou rozehrávku, zvedl hlavu a pravačkou nahodil míč na branku. Brankáře Jiřího Flodera zaskočil tak, že ačkoliv se Floder začal co nejrychleji vracet, balon mu žuchnul do sítě.

Krásně, přesně, přímo doprostřed.

„Snažil jsem se dostat zpět do branky co nejrychleji, ale tohle stihnout nešlo,“ pokrčil rameny Floder.

Jánoš mu dal za čtyři minuty další gól, tentokrát z přímého kopu po zemi, a byl v tu dobu králem zápasu. Floder si naopak smůlu vybral až do dna, protože po čtvrthodině musel střídat. Začala ho bolet záda, což byl zřejmě následek skoku při zoufalé snaze zlikvidovat Jánošův dalekonosný lob, a nešlo pokračovat.

Ostravský šikula přiznal, že se mívá ve zvyku podívat, kde soupeřův brankář stojí. „Vždycky na začátku tam mrknu. Už při rozehrávce se dá skórovat, tak se dívám, jestli není gólman výš než má. Cíleně to ale nezkoumám. Tady (proti Brnu) to vyšlo tak, že jsem dostal balon, podíval jsem se, jestli mi někdo nenabíhá, a pak jsem zkusil tenhle dlouhý nákop. Jejich gólman se nehýbal, což mě docela překvapilo. Asi to nečekal,“ popsal zajímavý moment Jánoš.



Pomohl mu i vítr, který v prvním poločase zápasu foukal proti brněnské brance. Jánoš kop z poloviny hřiště popsal jako rutinní, který je pouze potřeba umístit přesně na cíl. „Neříkám, že je to úplně jednoduché, ale je to jako kop na dálku přesně na někoho druhého. Zaměříte se přesně na jedno místo a tam to trefíte.

Momentka ze zápasu Ostrava vs. Brno.

Balon se musí přitáhnout, nekopnout moc velký kopec, a dát mu takovou razanci, aby doletěl až do brány. To je vše,“ pousmál se.



Semifinále Tipsport Malta Cupu se mu ale jako celek nedohodnotilo dobře. Především proto, že Baník vedení 2:0 trestuhodně prohospodařil a prohrál 2:3. To zapadá do obrazu jeho přípravy, v níž mužstvo tápe.

„Ztratili jsme to vlastní ledabylostí. Ke konci první půle jsme vypnuli, nevím proč, neběhali jsme. Do druhé půle jsme skočili úplně šíleně, dostali jsme hned gól na 2:2, a pak se to s námi vezlo,“ uznal Jánoš. Porážka 2:3 s druholigovým Brnem ho odsoudila k pondělnímu zápasu o 3. místo proti Dunajské Stredě, to ale Baník asi netrápilo tak jako matný výkon.

„Sejde se toho asi víc. Hlava, únava, těžké nohy, všechno dohromady… na to se ale nechci vymlouvat. Zápasy nezvládáme tím, že do nás někdo vjede a my s tím máme problém. Neudržíme koncentrovanost po celou dobu zápasu, což se potvrdilo i se Zbrojovkou. Jak na nás začali být nalezlí, tak jsme si začali dávat těžké míče, i pohyb zmizel a vznikaly z toho chyby. Dáváme si hrozné špeky, neuhrajeme míče, z toho jsou brejky a z toho nás mančafty trestají,“ zkritizoval výkon vlastního týmu jeho záložník.