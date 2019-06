O Evropu jsme se rvali, ale nestačilo to, přiznává ostravský Jánoš

Baník skončil v lize pátý a hrál finále domácího poháru. Leč poslední duel, přímý souboj o Evropskou ligu, nezvládl. S někdejším Jánošovým klubem prohrál 0:1.



Jánoš odmítl, že by odchodu z Mladé Boleslavi litoval. „Jsem rád, že jsem tady. Baník je skvělý klub, který má budoucnost. Akorát mě mrzí, že jsme evropský pohár neuhráli pro naše fanoušky. Za celou sezonu bychom si ho všichni zasloužili. Tabulkově jsme ligu zvládli, bohužel ten rozhodující zápas ne,“ povzdechl si Adam Jánoš.

ZPRAVODAJSTVÍ z utkání o Evropu

Jaké to bylo hrát o Evropu?

Počítali jsme s tím, že to bude těžké, protože Boleslav hraje dobře, je ve formě. Navíc má Komličenka, který zase rozhodl. My jsme měli v nohou hodně zápasů, měli jsme dost zraněných, ale rvali jsme se. Každý to musel vidět. Bohužel to nestačilo. Vychytal nás Šeda. Pokud chceme hrát o pohárové příčky, musíme se zlepšit ve finální fázi.

Ostatně v minulých osmi zápasech jste dali jediný gól...

Ano, to hodně vypovídá. Na druhou stranu na podzim se nám dařilo, takže je to těžké takhle hodnotit. Určitě se však musíme zamyslet nad tím, proč nedáváme góly.

A dost laciné jste dostávali. Třeba i ten od Komličenka, který byl úplně volný.

Nevím, jak to tam vzniklo. Přitom jsme na začátku hráli celkem slušně. Balon se odrazil proti nám. Přišel brejk, nějaké zasekávačky a Komličenko to uklidil na přední tyč. Tohle se těžce brání, protože soupeř čekal na brejky. Nezvládli jsme to. Ke konci už bylo utkání otevřené, ale svým způsobem nás porazili z jediné šance.

Ten gól vás hodně zmrazil, že?

Je to možné, protože před tím jsme je rozběhali. Bylo to z naší strany vytempované.

Po zápase jste klesli na trávník. Sezona skončila smutně, ale jaká byla celkově?

Je to samozřejmě zklamání. Ne že bychom s postupem do Evropy počítali, ale vývoj sezony byl takový, že jsme šanci měli. Podzim byl na naše poměry skvělý, uhrávali jsme dobré výsledky. Jaro jsme jakž takž ukopali, abychom byli ve finálové skupině. Do toho jsme po několika letech hráli finále poháru, jenže ani to jsme nezvládli. O to je vše smutnější.

Procházka zůstává Zatím to nikdo oficiálně nepotvrdil, ale Baník by měl posílit opavský útočník Tomáš Smola. V pondělí s klubem prodloužili smlouvy záložník Denis Granečný o tři roky a stoper Václav Procházka o rok.



Měli jste tři možnosti, jak se do evropských pohárů dostat – umístěním v lize, vítězstvím v poháru a výhrou v zápase s Mladou Boleslaví. Ani jedna příležitost vám nevyšla. Proč?

Na jaře jsme měli výkyvy, ke konci jsme nedávali už ani góly. Nechci říct, že bychom si za jarní výkony start v poháru nezasloužili, ale bylo to takové nahoru dolů. Letos byl bohužel systém takový, že se do Evropské ligy dostalo mužstvo z prostředka ligy. Nám třicet pět kol nestačilo...

Šéfové klubu říkají, že se Baník musí vracet nahoru postupně. Jde klub správnou cestou?

Doufám, že ano. Když budeme mít trochu širší kádr, tak to bude dobré. Nechci se vymlouvat, ale posledních deset zápasů jsme odehráli ve dvanácti třinácti lidech, doplňovali nás kluci z juniorky. Lepily se na nás karty, zranění, odpadli nám útočníci. Také já jsem několikrát chyběl. Fakt to poznamenalo celý mančaft, protože když se nám nedařilo, neměli jsme kam sáhnout. Smůla.