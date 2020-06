Sedmnáctiletý mazák. Hložka už chválí i bývalé hvězdy Cassano a Vieri

Jinak Adam Hložek, supertalent fotbalové Sparty, už dávno žije v dospělém světě.

Pokud jste se v úterý večer dívali, jak dvěma góly během dvou minut otočil zápas s Ostravou, dostali jste další důkaz o tom, že Hložek je něco extra.

Postupně to poznává nejen Česko, ale celá fotbalová Evropa.

Tak třeba ve středu: Julio Maldonado, vlivný španělský sportovní novinář, kterého na Twitteru sleduje téměř milion lidí, vytvořil osmiminutový šot, ve kterém detailně rozebírá Hložkovy góly, akce, přednosti.

Sparťan Adam Hložek v pádu v zápase s Opavou.

„Podívejte se, jak umí zakončovat. Kompletní hráč, ne? Je mu teprve sedmnáct, ale myslím, že ho brzy uvidíme hrát v Anglii, Španělsku nebo Německu,“ rozplýval se ve videu, které během chvilky viděly na YouTube tisíce diváků. „Ten chlapec míří vysoko. Nepochybuju o tom, že z něj jednou bude velká hvězda.“



Všimly si i ještě výraznější persony. Například Antonio Cassano a Christian Vieri, dva bývalí italští reprezentanti, skvělí střelci. Během společného instagramového vysílání Cassano, sám bohem nadaný jako málokdo, emotivně vykřikoval: „Christiane, víš, kterého mladého kluka by teď všechny top kluby měly sledovat? Jmenuje se Lozek!“



Výslovnost Cassanovi odpusťte – jméno sice lehce zkomolil, ale moc dobře věděl, o kom mluví, a bylo znát, jak moc ho sparťanský klenot zaujal: „Je úžasně silný, rychlý, technický, skvělý ve vzduchu. Uvidíte ho hrát a zamilujete se do něj!“

Je fakt, že do Hložkovy hry se zakoukáte snadno.

Uhrane vás, jak suverénně si počíná. Jak od něj o deset let starší chlapi v soubojích odpadávají. Jak mazácky zakončuje. Jak je přímočarý. Nebo jak se umí vmžiku chytrou kličkou vymotat z těsného prostoru.

Už jako malého kluka ho lanařily top světové týmy včetně Manchesteru City a dá se čekat, že zájem ze zahraničí bude čím dál intenzivnější.



„Adama nahánějí zájemci ze všech stran,“ odkrývá Pavel Paska, Hložkův agent. „Uvědomte si, že je ročník 2002, to je mimořádné. Patří k nejzajímavějším hráčům současnosti. Je výjimečné, kolik už toho za Spartu ve svém věku odehrál a jaká má čísla.“

Skutečně: díky tomu, že se fyzicky i technicky dávno vyrovnal dospělákům, stihl Hložek v sedmnácti už odkopat padesát ligových zápasů. Což je rekord, který se bude komukoli těžko překonávat.

Ještě těžší bude pro kteréhokoli teenagera přiblížit se jeho bilanci v této sezoně, která zatím zní: 35 utkání, 8 gólů, 9 asistencí. A to nehraje na hrotu, ale na křídle!



Kdyby měl v úterý trochu víc štěstí v zakončení, mohl se stát suverénně nejmladším střelcem hattricku v nejvyšší soutěži. Tím je už přes dvacet let ostravský Martin Lukeš; bylo mu dvacet a pět měsíců.

Hložkovi je o dvaapůl roku méně, ale působí jako mazák – pokud se tedy bavíme o fotbalovém projevu. Jinak vystupuje pořád plaše a skromně, a když se má rozpovídat před televizní kamerou, sem tam se ještě chvěje nervozitou.

V kabině už se ozvat nebojí, slyšet je čím dál častěji. Na to, aby mu sláva nestoupla do hlavy, dohlíží kromě otce Zbyhněva nebo trenéra Kotala stoper Lukáš Štetina: o jedenáct let starší parťák dostal Hložka na povel. Bydlí s ním na soustředěních, hlídá ho, umravňuje a okřikuje, když cítí, že je to potřeba.



Zatímco starší hráči po večerech na pokojích mastí videohry, dvojice Štetina–Hložek v deset dokouká film, zhasíná a jde spát.

Od svalnatého obránce možná Hložek pochytil i zálibu v posilování: všimli jste si, jak během koronapauzy zase zesílil? Doma dřel a vrátil se s ještě výraznější muskulaturou, na sedmnáct let nevídanou. I díky ní se nemusí bát dalších kroků.

„Chceme definovat jeho budoucí pozici a připravit ho na skok do národního týmu,“ líčí agent Paska.

A dál?

Ideální scénář by mohl vypadat třeba takhle: ještě aspoň rok ve Spartě, zkusit si poháry, dostat se na dospělé Euro 2021, pak se posunout výš. Do Lipska? Dortmundu? Chelsea? Arsenalu?

Žádné výzvy se sparťanský úkaz nemusí bát.