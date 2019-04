Je mi krásně, špitl Hložek. Spoluhráči ho vyhecovali, aby věnoval dres

„Krásný pocit. V prvním poločase jsme měli dost šancí, ale gól jsme nedali. Chybělo nám víc náběhů, to jsme si o pauze řekli,“ špital šestnáctiletý talent v mixzóně po vítězství 2:0, které pomohl zařídit svou druhou ligovou trefou. „Nakonec jsme právě z náběhu dali gól: David Moberg Karlsson mi dal parádní zpětnou přihrávku.“

A vy jste míč zase parádně trefil. Vypadalo to, že si hodně věříte?

Každým zápasem nabírám zkušenosti, i tentokrát jsem se cítil dobře. Je mi krásně, ale tohle všechno je pro mě hlavně motivace do další práce.

Při gólu jste měl dost času. Hned vám blesklo hlavou, že budete pálit?

Dostal jsem od Davida opravdu výborný balon. Ani jsem se neohlížel kolem sebe, neviděl jsem, jestli je za mnou hráč. Dal jsem si to na dva doteky a myslím, že jsem zakončil docela dobře.

Taky jste znovu vyhrál spoustu soubojů. Jak to děláte, že od vás v šestnácti odpadávají o patnáct let starší chlapi?

Nevím, jak to dělám... Snažím se jen do každého souboje jít naplno - a zatím to funguje.

Co vám zápas ukázal před derby?

Že potřebujeme víc náběhů za obranu. Je super, že jsme zápas nakonec zvládli, před derby nás to povzbudí.

Jak se na své první derby těšíte?

Moc. Zápas na Slavii jsem pořádně ještě nezažil, hrál jsem tam jen s reprezentací do sedmnácti let. Hezký pocit, ale před vyprodaným Edenem jsem samozřejmě ještě nehrál.

Po zápase jste někomu věnoval dres. O co šlo?

Máme sice zakázáno dávat dresy fanouškům, ale kluci si všimli, že na tribuně je transparent s žádostí o ten můj. Vyhecovali mě, tak jsem tam šel a dres věnoval, bylo to pro nějakou dívku.