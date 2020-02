Hloušek je po operaci, plzeňský kouč věří v návrat Limberského

„Ale proto máme tak široký kádr a proto jsme se všechny hráče v přípravě snažili vytěžit na maximum. Od prvního dne říkám v kabině, že potřebujeme každého chlapa,“ reaguje trenér Viktorie Adrian Guľa.

Ten čeká, jak se v týdnu vyvine stav Davida Limberského, který v Opavě absentoval kvůli svalovému zranění.

„Flexibilita některých hráčů je velká a mohou nastupovat na více postech. Ale věřím, že Davidova regenerace proběhne dobře a proti Příbrami bude k dispozici, abychom do sestavy na levém kraji obrany nemuseli zasahovat jinak. Už se s námi zapojuje do tréninku, uvidíme ke konci týdne,“ míní plzeňský kouč.

Pokud by Limberský nemohl hrát, mohl by se na tento post ze záložní řady stáhnout Kovařík. „Je to jedna z variant, ale nikoliv jediná,“ pousmál se Guľa.

Kovařík uplynulý víkend v Opavě parádním centrem připravil druhou trefu pro útočníka Beauguela a navázal na povedenou zimní přípravu. „Člověku se hraje vždycky jinak, když má pár zápasů po sobě góly nebo asistence. Vnímám i důvěru trenéra, o to je to lepší,“ pochvaluje si Jan Kovařík.

Ten neřeší víkendové ztráty Slavie i Sparty, která navíc v úterý odvolala trenéra Jílka. „Na jejich výsledky jsem se podíval, ale my řešíme jen sebe a naši hru. Až budeme mít před sebou zápasy proti Spartě a Slavii, budeme studovat je. Teď se soustředíme hlavně na náš fotbal,“ tvrdí 31letý záložník.

Otazník po vykartovaném Kayambovi visí také na pravém kraji středové řady. Tam by se mohl vrátit Kopic, který v samotném závěru duelu v Opavě úspěšnou dorážkou podtrhl vítězství Viktorie.