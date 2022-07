Hradecký novic Gabriel: Nejsem hráč, který by chtěl sbírat ocenění za góly

„Nejsem hráčem, který by tady chtěl sbírat nějaká ocenění za góly. Je to v kariéře důležité, asi i proto se Honza Mejdr teď propracoval do Sparty, ale pro mě je teď nejdůležitější, abych byl v Hradci brán jako důležitá posila a jako hráč, který hradeckému týmu v nové sezoně pomůže uhrát možná ještě lepší výsledek než v té minulé, i když to od nás nikdo nečeká,“ říká jednadvacetiletý fotbalista.

O vašem příchodu do Hradce se mluvilo již delší dobu, ale teď prý to i pro vás bylo trochu překvapení. Bylo to opravdu docela rychlé, protože ke konci druhé ligy v béčku Sparty jsem si myslel, že tam budu pokračovat. Jenže přišel přestup Jana Mejdra z Hradce do Sparty a já jsem věděl, že zájem v áčku Sparty o mě úplně není. Bylo jasné, že bych neměl herní vytížení, proto jsme se dohodli na přestupu a Hradec mi přišel jako nejlepší varianta.

A zájem Hradce v minulosti? Ano, byl, to je pravda. Se sportovním ředitelem Jiřím Sabou jsme spolu mluvili někdy před rokem a půl, když Hradec ještě hrál druhou ligu. Tehdy mě Sparta nepustila, takže žádné větší jednání ani neproběhlo a ke konkrétním věcem jsme se nedostali.

Přestupy v lize léto 2022

Nyní ano, jak se odchází z pražské Sparty? Já rozhodně angažmá v Hradci nevnímám jako krok zpět. Jsem mladý, tohle může být ten pravý start, abych se jednou dostal hodně vysoko. Proti přesunu jsem rozhodně nic neměl, jediný požadavek byl, aby to byl přestup. Na hostování mám svůj názor a není to podle mě dobrá varianta.

Váš otec byl výborným fotbalistou, hrál mimo jiné i ve Spartě. Předpokládám, že jste se s ním o svém novém kroku ve fotbalovém životě bavil. Co vám k tomu řekl? Bavil jsem se s ním o tom, ale bylo to opravdu dost rychlé. Pro nás je cílem vždycky hrát, táta nikdy neuznával cestu, při které budete v dobrém klubu pouze sedět, jak on říká, na laminátu. On si to také prožil, do Sparty měl postupnou cestu. Byl na Žižkově, poté se posunul výš, zranění ho zase vrátilo. Fotbalová kariéra o takových vzestupech a pádech je.

Adam Gabriel

Jak Hradec berete po fotbalové stránce? Rozhodně pro mě byl obrovským překvapením, ale to asi pro všechny. Přijde mi, že hraje jednodušší fotbal, nesnaží se úplně vzadu kombinovat s gólmanem, jak to dělá Sparta. V minulé sezoně hráli efektivně a hlavně sbírali body. Proto skončili tak vysoko. Ostatně teď s Libercem se to znovu potvrdilo. Někdo může říct, že jsme balón moc nedrželi, ale všechno záleží na naší efektivitě a tu jsme předvedli.

Vy jste v první lize zatím odehrál šest minut, shodou okolností právě proti Hradci. Že to bylo proti Hradci, je náhoda, ale prostor, i když byl minimální, jsem dostal. Škoda, že nebyl větší, ale i proto jsem však teď tady. Chci ukázat, že mám co nabídnout.

Za Spartu jste odehrál také deset minut proti Monaku v předkole Ligy mistrů. Je to pro vás jednou z motivací vrátit se do ní? Jsem sice hodně ambiciózní, ale věci se snažím vidět realisticky a nemalovat si něco navíc. V tuhle chvíli je pro mě hrozně důležité, aby tady se mnou byli všichni spokojeni. Jestli na to někdy v budoucnu budu mít, myslím, že to přijde samo.