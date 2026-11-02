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Chance Liga 2026/2027

Za čísla jsem rád, ale mám vyšší nároky, říká Gabriel. O reprezentaci přemýšlel

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  8:20
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Plzeňský záložník Alexandr Sojka odehrává míč před Davidem Plankou z Ostravy.
Plzeňský záložník Patrik Hrošovský uniká Davidu Plankovi z Ostravy.
Ostravský útočník Filip Kubala bojuje o míč s Adamem Gabrielem z Plzně.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč
9 fotografií
Na pravém kraji sestavy plzeňských fotbalistů byl obránce Adam Gabriel ve druhé půli k nezastavení. Dal dva góly a z třetího se radoval, než mu ho sudí upřeli, jelikož před ním jeho spoluhráč Kabongo zasáhl míč rukou. Plzeňští ve 13. kole první ligy vyhráli v Ostravě nad Baníkem 4:0.

Jaké to je těšit se z hattricku a najednou po zásahu videoasistenta rozhodčího z něj není nic?

„Oslavil jsem ho,“ usmál se Adam Gabriel. „Možná je lepší ho oslavit a zpětně se dozvědět, že nebyl, než skončit druhý a být pak první po dopingové kauze. Pro mě ale bylo nejhezčí, že na světelné tabuli svítilo 0:3 a pak 0:4. U nás tomu tak nebývá, protože často bojujeme o body až do konce.“

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Plzeňský trenér Radoslav Kováč výkon Gabriela komentoval slovy: „To je prostě charakter Gábi. Vynikající charakter v tom, že nešetří krokem a doplňuje každou akci, jde se tam rozbít. Díky tomu, že to na své straně zavírá, tak je v boxu správně a má šance. A když tam je pokaždé, tak ho to odmění.“

Pětadvacetiletý Adam Gabriel do Plzně přestoupil koncem srpna po třech letech v dánském Midtjyllandu. V této sezoně odehrál v lize osm utkání, přičemž proti Baníku dal první dva góly. K tomu má tři asistence.

Chance Liga 2026/27

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Adame, kde se ve vás vzala taková produktivita?
To zní, jako byste ode mě nic neočekávali... (usmál se). V Dánsku se to ze mě tolik nedostalo, nebo jsem možná nedostal takové příležitosti. Jsem rád, protože čísla vyvolávají dojem, že hrajete dobrý zápas. Na druhou stranu vždycky na to koukám i trošku jinak. Říkám si, že útočníci to mají lehčí, protože dávají góly a pak všichni zapomínají, co bylo těch celých devadesát minut. Takže pořád vidím, že mám obrovské možnosti se zlepšovat. Mám na sebe vyšší nároky.

Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.
Plzeňský záložník Alexandr Sojka odehrává míč před Davidem Plankou z Ostravy.
Plzeňský záložník Patrik Hrošovský uniká Davidu Plankovi z Ostravy.
Ostravský útočník Filip Kubala bojuje o míč s Adamem Gabrielem z Plzně.
9 fotografií

Čím to bylo, že jste utkání zlomili na začátku druhé půle třemi góly během devíti minut?
Vyšly nám dvě tři akce a naše produktivita byla stoprocentní. Hlavně jsme dneska byli pevní v obraně, i když soupeř náznaky šancí měl. Trenéři na naše povinnosti a práci v tréninku kladou velký důraz, abychom byli v nebezpečných prostorech, abychom tam byli důrazní. A to se nám daří. Jsme dobře srovnaní.

Byl mezi vámi a Baníkem tak velký rozdíl, jak ukazuje skóre?
To si nemyslím. Tři roky jsem tady nebyl, ale jsem českou ligou mile překvapený, fotbalová kvalita se fakt zvedla. Nemůžeme se už úplně koukat na skóre, podle toho nejde určit, kdo byl lepší. Ale berete tři body a na konci sezony vám to nějak vyjde. Budete mít půlku smutných mužstev a polovinu spokojenějších.

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Přesto vám po přestávce domácí hráči nechávali při zakončení hodně prostoru...
Jo, ale do toho se jim montovat nebudu. Ani nejsem schopný to z hřiště zhodnotit. Chtěl jsme odvést svoji práci, mám nějaké své úkoly. Když je všichni splníme, měli bychom teoreticky vyhrávat každý víkend. Dneska se nám to povedlo, mně trošku víc, co se týče nějakého kanadského bodování a teď pojedu spokojený domů.

Podáváte výborné výkony. Nepřemýšlíte o reprezentaci?
Upřímně... Napadlo mě to asi před třemi dny, když se mě na to někdo zeptal v kabině. Bavili jsme se o tom, jaké asi dostaneme volno, když bude mít liga přestávku, probírali jsme to ve vířivce, že se těšíme. A někdo nadhodil, že se může stát, že některý z nás by se mohl dostat do nominace. A v tu chvíli jsem začal přemýšlet, že teoreticky to možné je, protože přece jenom na pravé straně to není jasně obsazené. Ale zase to není tak, že bych si věřil, že mě najednou budou volat trenéři národního mužstva. To ne. Ono je všechno založené na nějaké stabilní výkonnosti. A aby se ta moje dala nazvat stabilní, tak to si můžeme zhodnotit až na konci prosince.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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