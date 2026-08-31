Chyběl hlavně moment překvapení, řekl Gabriel po svém plzeňském debutu

„Je to škoda, možná kdybych zvolil ránu na druhou tyč, tak tam obránce nohu nedal. Mrzí mě to, protože gól před přestávkou mohl utkání zlomit,“ uvažoval Gabriel.
Jaké bylo naskočit hned po přestupu do prvního zápasu?
Byl jsem za to rád. Pravidelné zápasové vytížení mi právě v Dánsku chybělo. Bohužel nám to výsledkově nevyšlo, ale sezona je dlouhá a věřím, že se to postupně otočí. Když zvládneme další dva ligové zápasy, můžeme být tam, kde chceme být.
Fungovala souhra s novými spoluhráči?
Moc času na sehrání jsme neměli, absolvovali jsme jen pár tréninků. Samozřejmě se teprve poznáváme, ale je výhoda, že je tady česká kabina a člověk si může spoustu věcí říct hned. I během zápasu jsem vnímal velký rozdíl oproti zahraničnímu angažmá. Od klubu jsem měl veškerý servis a komfort, takže jsem se mohl i za tak krátkou dobu dobře připravit.
Co podle vás v prvním poločase chybělo?
Myslím si, že hlavně moment překvapení. Nemyslím, že obranná řada Slovácka měla tolik situací, které by musela řešit. Možná jsme mohli dostávat více balonů za obranu a využívat prostor po stranách. Šancí nebylo tolik a nedostávali jsme se ani do sprintových náběhů. Takže myslím, že stopeři hostů s tím neměli větší problémy, minimálně v prvním poločase nám to v tomto směru nevycházelo.
Překvapily vás některé ostřejší zákroky ze strany Slovácka?
Byly tam nějaké fauly, které přinesly emoce, ale nemyslím si, že by Slovácko hrálo vyloženě záludně. V některých situacích se snažili hrát a rozhodně to nebylo jen o soubojích. Vypjaté momenty samozřejmě byly, s postupujícím časem pak soubojů přibývalo. Z toho nakonec vznikla i červená karta. Myslím, že hostující hráč to přehnal s agresivitou a nechal se zbytečně vyloučit.
Spatřujete rozdíl mezi českou a dánskou ligou?
Je ještě brzy na nějaké velké hodnocení, ale způsob hry je určitě trochu odlišný. V dánské lize mi připadá fotbal ještě o něco individuálnější. Týmy tam mají určité vzorce a zároveň je vždy na hřišti hráč, který dokáže obejít soupeře nebo něco sám vytvoří. Ale byl jsem mile překvapen, jak se česká liga za ty tři roky posunula.
Viktorka potřetí v této sezoně ztratila doma body. Co bude třeba změnit?
Jsem tady dva dny, takže by asi nebylo úplně fér, abych dával nějaké chytré rady, co musíme změnit. Kdybychom vyhráli 1:0, tak se možná budeme bavit o tom, jak to kluci po těžkém postupu přes Bělehrad skvěle zvládli. Teď to vypadá nepříjemně, ale máme celý týden na to se připravit na další zápas. Tenhle duel nám zároveň ukázal věci, na kterých musíme pracovat.