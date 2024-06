Fousek zvolil návrat domů: Můj recept na smlouvu? Jen tvrdá práce

V roce 2019 udělal krok z Pardubic do Zbrojovky Brno za velkým fotbalem v první lize. Tu si záložník Adam Fousek na Srbské zahrál, nicméně jeho mateřský klub do ní paradoxně postoupil současně s Jihomoravany a od té doby hraje nejvyšší soutěž stabilně. Zatímco Zbrojovka střídavě padala zpět do druhé ligy.