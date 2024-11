Loni neznámý, zato letos důležitý. Stoper Dohnálek si v Olomouci razí cestu

„Je to takový náš grizzly. Každý si myslí, že je pomalý, ale on je naopak obrovsky rychlý. Jak se rozběhne, jede jako vlak, nezastavitelně. Kromě toho ho zdobí klid. Jako trenér si toho obrovsky ceníte, že jste na střídačce, sledujete ho a jste v pohodě. Samozřejmě, že něco občas zkazí, ale příliš si to nekomplikuje. Ještě je skvělý ve vzduchu a skvěle čte hru,“ chválil svého svěřence trenér Janotka.

V minulé sezoně vedl Dohnálka jako trenér B družstva Sigmy. Rezerva Olomoučanů skončila ve druhé lize stříbrná, a proto neměl Janotka příliš těžké přemýšlení, když po povýšení k áčku volil, koho si do prvoligového týmu vytáhne.

A když naopak o patro níž přeřadil urostlého stopera Víta Beneše, otevřela se Dohnálkovi unikátní příležitost. Hned první zápas ročníku na hřišti Českých Budějovic začal Dohnálek od začátku, obrana Sigmy udržela čisté konto.

„Jsem rád, že získávám zkušenosti a hraju. V některých momentech je vidět, že nemám ještě tolik zkušeností, někdy prostě dělám chyby. Ale to je asi normální vzhledem k mému věku. Snažím se na hřišti vždy odvést maximum, co ve mně je, a ukázat své kvality,“ rozpovídal se Dohnálek po nedělním zápase s Libercem.

Dohnálek v aktuální sezoně Chance Ligy chyběl v pěti zápasech. Důvodem byla především červená karta, kterou v zápase proti Dukle Praha viděl po nešikovném zákroku už v šesté minutě střetnutí. A když jej v sestavě nahradila nová posila Jan Král, zdálo se, že Dohnálka čeká střídačka.

Proti Liberci ale znovu nastoupil od začátku, i vinou Královy absence. „Všichni chceme vždycky hrát, zvlášť když jsem už nakouknul do ligy. Ale příchod Honzy Krále jsem bral tak, jak to je. Musel jsem se i já osobně změnit a vrátit se tam, kde jsem začínal. A podávat dobré výkony na trénincích. Od toho se odvíjí výkony v zápasech,“ uvědomuje si Dohnálek konkurenci na svém postu, která vzrostla právě po příchodu 25letého Krále.

Pod tlakem se ale Dohnálek necítí. „Je to prostě konkurence. Záleží jen na mně, jak si povedu v trénincích a zápasech. Proti Dukle jsem si to pokazil sám, vyšel jsem ze sestavy. Ale bylo jen na mně, jak na to zareaguji na trénincích. Naštěstí jsem se tam teď vrátil, hrál jsem i proti Jablonci, takže uvidíme, jak to bude dál. Je to hlavně na mně,“ má jasno dvacetiletý stoper.

Za rok ze třetí ligy do první

Ať už se v případě stoprocentního zdravotního stavu všech obránců Sigmy dostane Dohnálek do základní sestavy, či nikoliv, jeho příběh je pozoruhodný. Vždyť uplynulou sezonu začal na hostování v Hranicích, jež hrály až třetí nejvyšší soutěž (MSFL). Z ní navíc sestoupily.

„Vůbec jsem nečekal, že se to takhle všechno vyvine. Šel jsem do Hranic s tím, že se potřebuju vyhrát v dospělém fotbale a získat další zkušenosti i sebevědomí. Pak to ale dobře vyšlo, vrátil jsem se do B týmu, kde se nám povedlo úžasné jaro,“ popsal Dohnálek. „S posunem trenéra Janotky jsem se i já posunul do A týmu, ale bylo to pro mě velké překvapení,“ připustil.

Už ve středu Dohnálka čeká dohrávka odloženého zápasu se Slováckem, které Sigma na Andrově stadionu přivítá od 17.00. Sigmáci se proto museli rychle vzpamatovat z nedělní prohry 1:4.

„Byla to zkušenost, pro mě osobně velká. Musíme se oklepat a znovu se odrazit k výhře. Pokud jde o tým, poslední kola nám výsledkově nevycházejí. Neřekl bych, že jsme na tom herně špatně, ale nezvládáme je výsledkově. Určitě se chceme posunout do vyšších pater tabulky,“ velí Dohnálek.

A jeho první gól? „Nechutnal moc dobře,“ okomentoval úspěšnou hlavičku do sítě Liberce. „Jsem samozřejmě rád, že jsem ho dal, ale bohužel jsme čtyři dostali a prohráli jsme doma 1:4, což se prostě nemůže stávat.“