ONLINE: Sparta - Teplice, posila Jurásek na lavici. Hrají Brunes, Mercado i Alcócer

Sparťané po skvělém domácím výkonu s Lyonem překvapivě padli v obměněné sestavě v Boleslavi a ve Francii pak ztratili gólový náskok i postup. Před svými fanoušky se tak chtějí znovu chytnout.
Do domácího utkání vstupují v následující sestavě: Surovčík – Suchomel, Guddal, Sörensen, Ryneš – Macek, Karabec, Irving – Mercado, Brunes, Alcócer.
Teplice zvládly první kolo s Bohemians a vyhrály i proti oslabenému Liberci. V posledním klání doma s Plzní prohrávaly po deseti minutách už 0:3, přesto dokázaly vývoj utkání dokonce i otočit. Bláznivý duel nakonec skončil remízou 5:5, při které se trefilo deset různých střelců.
J. Surovčík - M. Suchomel, A. Sörensen, T. Guddal, M. Ryneš - A. Irving, A. Karabec, R. Macek - J. Alcócer, J. Brunes, J. Mercado
M. Trmal - M. Bílek, O. Vientiess, D. Večerka, M. Riznič - J. Fortelný, L. Mareček, M. Radosta, M. Čermák, J. Auta - M. Pulkrab
J. Zelený, E. Singhateh, M. Vojta, A. Ševínský, D. Hollý, S. Eneme, J. Grimaldo, H. Sochůrek, V. Vitályos, K. Hegyi
L. Takács, D. Mareček, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, K. Lichtenberg, M. Náprstek, J. Jakubko, J. Švanda, M. Kozák, D. Taraduda