Tvrdý trest za nešťastný faul. Liberecký Ghali si dva měsíce nezahraje

Že nechápete?

Vzhledem k povaze zákroku jde přece ze strany disciplinární komise o zcela exemplární opatření. Jednalo se o neúmyslný a nezaviněný zákrok, byť s krutými následky pro sedmatřicetiletého veterána Kalabišku, kterému Nigerijec Ghali zlomil nohu.

„Oceňujeme, že se hráč zúčastnil jednání komise a ihned po utkání se zajímal o zdravotní stav pana Kalabišky,“ vysvětluje předseda disciplinární komise Matzner. „Na základě Disciplinárního řádu FAČR ale nemáme jinou možnost, než přestupek za daných okolností řešit dle paragrafu 42, odstavce 3.“

Co to znamená?

Za vyloučení kvůli surové hře, která protihráči způsobí déletrvající zranění, je podle řadů možné udělit distanc na dva až osmnáct měsíců i případná pokuta do výše čtvrt milionu korun.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci FC Slovan Liberec – FK Pardubice: V 68. min. utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče dom. družstva č. 25 za surovou hru. Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy vyloučený hráč podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil hráče host. družstva č. 19. https://t.co/zj5y9pxgMG oblíbit odpovědět

Kalabiška právě po střetu s Ghalim, který byl přitom v držení míče, na podmáčeném terénu nešťastně podklouzl a nepříjemně podmetl soupeře, utkání nedohrál. Následně zůstal v liberecké nemocnici a hned druhý den se podrobil operaci. Chybět bude určitě déle než šest týdnů, což je pro Ghaliho a celý Liberec další přitěžující okolnost.

Hlavní sudí Rouček nejdřív odpískal jen prostý faul bez udělení jakékoli karty. Až na popud videorozhodčího Orla a po zhlédnutí záznamu se rozhodl pro červenou.

Správně? Dle komise rozhodčích ano: „Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy vyloučený hráč podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil soupeře. Následkem zákroku došlo k nepřirozenému zkroucení levé nohy faulovaného hráče, což vedlo ke zlomení této nohy. Každý je na hřišti zodpovědný za svůj pohyb.“

A protože Roučkovo rozhodnutí autorita podpořila, tvrdě trestat mohla (a musela) rovněž disciplinárka.

Však sám Matzner zmínil: „Nic jiného nám ani nezbývalo.“

Vzhledem k charakteru přestupku a celé řadě výše uvedených okolností jsme Ahmadu Ghalimu udělili nejnižší možný trest, který je v tomto daném případě dle Disciplinárního řádu FAČR možné uložit, a to zastavení závodní činnosti na dva měsíce,“ doplnil.

Samotný Ghali se Kalabiškovi krátce po utkání omluvil také prostřednictvím libereckého klubového webu.

„V žádném případě jsem to neměl v úmyslu a je mi to opravdu líto,“ uvedl. Byl to nešťastný moment způsobený špatným počasím. Doufám, že Jan bude brzy fit. Ještě jednou se mu omlouvám, což jsem po telefonu udělal hned po zápase,“ prohlásil nigerijský obránce.

Přidal se i sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie: „Za celý klub přejeme Honzovi Kalabiškovi brzké uzdravení a je nám nesmírně líto, že k tomuto nešťastnému momentu došlo.“

„I mně samotnému se kdysi stalo podobné zranění, kdy soupeř podklouznul a v souboji mi přilehnul nohu. Bohužel se tyto situace stávají a těžko u nich hledat viníka,“ dodal.

Ghali by měl kvůli trestu chybět v nejvyšší soutěži sedm zápasů. Do hry se může vrátit ve třináctém ligovém kole, které je na programu poslední říjnový víkend. Kalabiška bude mimo minimálně do konce roku.