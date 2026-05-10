Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Autor:
  9:48
Nejen zahraniční média, ale také vlivné účty na sociálních sítích s miliony sledujících. Dopad závěru pražského derby je aktuálně nevyčíslitelný. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na hřiště a napadly gólmana soupeře,“ křičí například titulek bulvárního britského deníku The Sun.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě neskončilo. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...
Trenér Sparty Brian Priske během derby se Slavií.
35 fotografií

Právě osudu Jakuba Surovčíka, kterému fanoušci na trávníku chrstli pivo přímo do obličeje, si pochopitlně všímají hlavně slovenská média.

„Pražské derby se nedohrálo, fanoušci napadli Slováka,“ uvozuje záběry ze sobotního ligového zápasu sportnet.sk. Doplňuje, že slovenský útočník Erik Prekop ze Slavie dění sledoval z lavičky.

„Mnoho fanoušků mělo v rukou světlice a namířili si to přímo k hostujícímu sektoru, skutečně zvrácené chování,“ píše The Sun. „Znepokojující záběry ukazují, jak se dva hostující hráči snaží doškrábat k tunelu, aby unikli do bezpečí.“

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Fotografie a videa z tribun aktuálně sdílí celý svět. Agenturní zprávy přebírají i v Kanadě nebo Austrálii.

Zprávu o ostudě v derby zveřejnil vlivný The Guardian, fanoušky Slavie na hřišti si můžete prohlédnout i na většině předních evropských sportovních serverů.

„Vypjaté fotbalové derby v České republice se zvrhlo v chaos, když hromadný vpád fanoušků na hřiště donutil rozhodčí zápas přerušit uprostřed dění připomínajícího bojiště. Zápas mezi úhlavními městskými rivaly Slavií a Spartou vyústil v nepokoje,“ popisuje Daily Mirror.

„Šokující záběry z Prahy. Byli kousíček k zisku titulu. Tohle nikdo nečekal,“ uvozuje svůj text polský przegladsportowy.pl.

„Rozhodčí musel zápas předčasně ukončit. Slavia přitom v 97. minutě vedla 3:2. Takový výsledek by stačil k zisku mistrovského titulu. Domácímu týmu ale nyní hrozí vysoký trest i kontumace zápasu,“ vysvětluje svým čtenářům nizozemský De Telegraaf.

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

„Podle zpráv byli napadení i další dva sparťané, útočník Matyáš Vojta a také klubový zdravotník. Ještě není jisté, zda si Slavia zajistí mistrovský titul a očekává se kontumace výsledku 0:3 ve prospěch Sparty,“ líčí švédský Expressen.

Možná největší dopad má však sdílení záběrů na sociálních sítích. Jenom účet Out of Context Football má přes čtyři miliony sledujících, záběry z tribun už od rána vidělo skoro 200 tisíc lidí. Videa sdílejí i další specializované účty na fanouškovskou komunitu.

Záběry, které zveřejnil účet Ultras Clips už vidělo milion uživatelů.

Po internetu létají s posměšnými komentáři i ústřižky chování Davida Douděry, který si v křečích přeskočil do hřiště, aby zdržel navázání. Utkání přihlíželi i fotbaloví influenceři, kteří chování fanoušků rovněž odsoudili.

Sobotní pražské derby má ve světě po letech záběrů s fanouškovskými choreografiemi a s pověstí jedné z nejlepších atmosfér najednou velký reputační problém.

Vstoupit do diskuse

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Nejen zahraniční média, ale také vlivné účty na sociálních sítích s miliony sledujících. Dopad závěru pražského derby je aktuálně nevyčíslitelný. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na...

10. května 2026  9:48

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Aktualizujeme
Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

10. května 2026  9:38,  aktualizováno  9:47

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Za normálních okolností by to byla jedna z hlavních událostí večera. Po vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu ještě před závěrem derby, které se nakonec nedohrálo, ale poněkud zapadlo, že...

10. května 2026,  aktualizováno  9:28

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbal se s nedohraným sobotním derby začne vypořádávat už od nedělního rána. „Disciplinární komise svolala mimořádné zasedání,“ oznámila Ligová fotbalová asociace (LFA).

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až...

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

9. května 2026  22:32

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

9. května 2026  21:21,  aktualizováno  21:39

Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Alex Grimaldo z Leverkusenu (vlevo) a Ermedin Demirović ze Stuttgartu bojují o...

Fotbalisté Stuttgartu v předposledním kole německé bundesligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými...

9. května 2026  18:25,  aktualizováno  21:01

Liverpool remizoval s Chelsea, Sunderland uhrál proti United bod. Slaví Brighton i City

Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea po šesti porážkách remizovali 1:1 na hřišti Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Sunderland zase přerušil třízápasovou vítěznou sérii Manchesteru...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  20:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Úvod přinesl góly, pak už se skóre nehnulo. Prostějov remizoval s Budějovicemi

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Prostějova ve 28. kole druhé ligy remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. Hanáci mají na 13. místě tabulky čtyřbodový náskok před sestupovými příčkami, předposlední Sparta Praha B se ale...

9. května 2026  20:17

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.