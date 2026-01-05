Talent jako Haaland? Do Slavie míří Nor, který v šestnácti zaujal Evropu

„Cítím, že je to ten správný krok. Slavia je velký klub s bohatou historií, který vždycky bojuje o ty největší trofeje. Nabídli mi skvělou cestu rozvoje mojí kariéry, na kterou nešlo říct ne,“ řekl Cedergren pro klubový web.
Právě to nakonec mělo nabídku z Česka povýšit nad ostatní z Evropy. Kolem talentovaného křídelníka či hrotového útočníka měly kroužit také Kodaň či Salcburk, známý svou výchovou mladých talentů.
|
Slávisté cestují na soustředění ještě bez Juráska. Vorlický i Zmrzlý jsou na odchodu
Přesto dostala přednost Slavia, kterou Cedergren zaujal už před dvěma lety. „V jeho čtrnácti jsme dostali první reporty, velkou pochvalu zaslouží celý sportovní úsek, na příchodu se podílelo hodně lidí od skautů a analytiků až po trenéra Trpišovského,“ zdůraznil Jakub Mareš, slávistický sportovně-technický ředitel.
Cedergren byl mezitím na stážích v Chelsea či Fiorentině, na podzim debutoval v druhé norské lize a v poháru zaznamenal gól a asistenci. Za klubový výběr do devatenácti let přidal čtyři branky a v rezervě jich vstřelil sedm.
Mimořádně produktivní je i v mládežnických reprezentačních výběrech, v šestnáctce a sedmnáctce nastřílel na podzim v deseti utkáních deset gólů. I proto leckoho napadne srovnání s Erlingem Haalandem, jedním z nejlepších útočníků současnosti. Podobně nadějnou budoucnost v Norsku ostatně věští i Cedergrenovi, byť ten spíš nastupoval na pravém kraji.
„Haaland je rozhodně jeden z mých největších idolů. Sleduju téměř každý jeho zápas. Snažím se sledovat, co dělá, jak dává tolik gólů. Motivuje mě, je to velká inspirace,“ mrkl Cedergren.
„Je velký úspěch získat do Slavie takový talent. Zároveň je to závazek, abychom Abelovi pomohli naplno rozvinout jeho potenciál. Má skvělé předpoklady. Výška, rychlost, zakončení, může být rozdílový a bude dál růst. Jeho příchod byl více než roční projekt,“ přidal slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář.
Příchod Cedergrena je podobný letnímu angažování šestnáctiletého Bartosze Szywaly. Polský záložník je rovněž mládežnickým reprezentantem, který ve Slavii působí v akademii a na podzim si zahrál například v mládežnické Lize mistrů.
„Cedergren je další nadějný zahraniční reprezentant, který přichází do naší akademie, což ukazuje, že naše struktura funguje,“ dodal Kovář.