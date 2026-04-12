Pardubický útočník Tanko: Sigma? Spolehněte se, že do toho dáme všechno

Čeká ho fotbalová bitva s protivníkem, který by se tuze rád natlačil do skupiny o titul. Abdullahi Tanko, hbitý nigerijský forvard Pardubic, se v zítřejším utkání s Olomoucí přitom bude krom jiných potýkat i se stoperem Louisem Lurvinkem — nedávným parťákem, který si v zimě do celku Sigmy vytrucoval přestup. Ale na to se 27letý autor pěti pardubických ligových tref a stejného počtu nahrávek nemíní ohlížet.
„Musíme k tomu přistoupit stejně jako k jakémukoliv jinému duelu,“ nabádá Tanko. „Za výhrou si hodláme jít od úvodní minuty, můžu zaručit, že na trávníku necháme všechno, opravdu. Rádi bychom navázali na Duklu,“ pokračuje.
ONLINE: Pardubice vs. Olomouc
Podrobná reportáž ze zápasu v neděli od 15:30
Cílem také bude potěšit věrné fandy, kteří sice ve druhé části sezony už mohli skotačit po výhrách na Bohemce, v Karviné (v obou případech 2:1) a právě minule na Dukle (2:0), ovšem doma v Pardubicích se nadáli nejlépe remíz.
„Fanoušci nás povzbuzují v každém zápase, takže s nimi po Sigmě chceme oslavit plný bodový zisk,“ avizuje Tanko.
Jak už však bylo naznačeno, Hanáci budou mít velkou motivaci. V tabulce na sedmé příčce otvírají prostřední skupinu o umístění, na šestý Hradec a pátý Liberec, týmy, které už se předběžně řadí do skupiny o titul, jim však schází jen plusovější skóre, respektive dva body. Naopak Pardubice se ve skupině o umístění chtějí stůj co stůj udržet, aby už neměly žádné další starosti se záchranou.
„Je ovšem jasné, že pokud chceme s Olomoucí uspět, potřebujeme podat dobrý kolektivní výkon. Musíme si pomáhat, zastupovat se a válčit o každý balon. Bez toho to neklapne,“ uvědomuje si střelec Tanko.
Sigma loni na podzim v prvním vzájemném mači Pardubáky přehrála 2:0, teď však půjde do odvety s nahlodanou sebedůvěrou — hostující Mladá Boleslav jí totiž minule nasypala čtyři „kusy“ a zdolala ji 4:2. Pro herní jistotu Lurvinka a spol. nic moc.
To Východočeši toho Dukle moc nedovolili. Pravda, jednou napálila břevno, na to se nesmí zapomínat, ale jinak si prakticky neškrtla.
„Teď máme dobrou výchozí pozici do zbývajících kol soutěže. Což je fajn, ale musíme dál makat a nevypadnout z toho. Chceme pokračovat v tomhle duchu,“ říká Tanko.